L’interview 411: Nicole Cignalia

Nicole Cignalia est une actrice, écrivaine, réalisatrice et productrice qui travaille dans le cinéma et la télévision, selon imdb, depuis 2006. Cignalia est apparue dans des films tels que 6 Degrees of Hell, Alpha Girls, Camp Dread, Death House et Hunting Lands, et des émissions de télévision telles que Auditions from Hell et Malvolia: The Queen of Screams. Le dernier film de Cignalia est le film d’horreur surnaturel Paranormal Attraction, réalisé par Alexander T. Hwang. Dans cette interview, Cignalia parle avec cet écrivain de son travail sur Paranormal Attraction, de sa co-star Brooklyn Haley, de son travail dans le genre de l’horreur, etc.

**

Bryan Kristopowitz: Comment vous êtes-vous impliquée dans Paranormal Attraction?

Nicole Cignalia: J’ai travaillé avec Alex sur quelques autres projets et il m’a demandé si j’aimerais auditionner pour l’officier Evelyn Bennett et I DID. Et quel rôle génial à jouer! Super reconnaissant pour l’opportunité.

BK: Comment avez-vous abordé votre personnage Evelyn Bennett? Avez-vous fait des recherches sur le maintien de l’ordre / le fait d’être policier avant de travailler sur le film?

NC: Je n’ai pas. J’ai fait confiance à mon scénariste et réalisateur pour me donner tout ce dont j’avais besoin pour le rôle, ce qu’ils ont fait. Sur le plateau, j’ai eu le fabuleux Thomas Haley qui m’habillait tous les jours dans mon uniforme et il m’a appris à tenir correctement un pistolet et une pointe.

BK: Comment était-ce de travailler avec le réalisateur Alexander T. Hwang?

NC: Une explosion. C’est un être humain tellement talentueux et amusant, et je suis tellement heureuse d’avoir pu travailler avec lui trois fois maintenant.

BK: Comment était-ce de travailler avec Brooklyn Haley, qui joue Sara? Était-ce facile de tisser des liens avec elle? Vous avez une excellente chimie à l’écran.

NC: Brooklyn est une personne tellement talentueuse et douce. C’était si facile de s’entendre avec elle sur et en dehors du plateau. C’était un plaisir absolu de jouer en face d’elle.

BK: Quelle a été la scène la plus difficile pour vous, en tant qu’acteur, dans Paranormal Attraction? Le plus facile?

NC: * SPOILER * La scène finale était assez difficile, entrant et sortant de la possession. Le plus facile? Parler de nourriture (fromage grillé). Haha!

BK: Avez-vous déjà eu des expériences paranormales dans la vraie vie?

NC: J’ai fait. L’année dernière, je me suis réveillé avec mon masque facial et je me suis dit: «OMG, quelqu’un est assis sur mon lit et me caresse les cheveux.» Et je pensais que mon colocataire ne ferait pas ça, ne bouge pas, ne regarde pas. Puis je me suis légèrement éclairci la gorge et la sensation s’est dissipée. Je crois que c’était ma maman qui me rendait visite car c’était une expérience si douce. Elle est décédée il y a 3 ans. Je capte également des énergies en fonction de l’endroit où je suis. Je peux sentir si quelque chose ne va pas comme s’il y avait une activité paranormale.

BK: Vous avez joué dans plusieurs films d’horreur au cours de votre carrière. Aimez-vous travailler dans le genre horreur?

NC: J’ADORE ABSOLUMENT FAIRE DES FILMS D’HORREUR! Plus il y a de sang, mieux c’est! lol! J’ai un cri de tueur. C’est tellement amusant! Très reconnaissant pour tout le travail que j’ai réalisé dans ce genre.

BK: Comment était-ce de travailler sur le film d’horreur pour ensemble All-Star Death House?

NC: Surréaliste. Ma scène était avec Tony Todd, Candyman lui-même. Et j’étais comme, OMG c’est irréel! C’est une âme si gentille. C’était incroyable de regarder ensuite et de voir tous les visages familiers. Trop cool!

BK: Selon imdb, vous avez réalisé des courts métrages dans votre carrière. Dirigez-vous quelque chose que vous espérez poursuivre davantage à l’avenir?

NC: OUI! Quelle expérience incroyable. Juste un jeu complètement différent que j’apprécie énormément. J’ai hâte d’apprendre et d’acquérir plus d’expérience. C’est assez difficile lorsque vous jouez également en même temps et que vous portez plusieurs chapeaux, mais avec un peu de chance, je serai en mesure de choisir et de me concentrer sur une tâche à la fois.

BK: Des héros de cinéma?

NC: C’est une question difficile. C’est une période tellement excitante dans le cinéma (euh la quarantaine exclue), avec toute la demande de contenu et le contenu en cours de création. C’est un beau moment pour être cinéaste et femme cinéaste. Tant d’opportunités là-bas. J’ai beaucoup d’amis qui diffusent du contenu et nous nous soutenons tous extrêmement. Ce sont mes héros. Désolé si c’est trop général. Bonne question!

BK: Des projets à venir que vous pouvez révéler au monde?

NC: Je fais en fait partie de beaucoup de projets super-secrets! Haha! Je peux vous dire que j’ai trois projets à venir et j’ai hâte de les partager avec vous! Et Killer Rose devrait sortir bientôt! Je viens aussi d’envelopper mon bébé, Drift, un drame post-apocalyptique qui devrait être terminé à temps pour les festivals l’année prochaine!

BK: Qu’espérez-vous que le public retire de l’attraction paranormale?

NC: J’espère qu’ils ont peur 🙂. Et laissez en disant: « Wow, c’était amusant, bravo, quand la suite sort-elle?! »

BK: Seriez-vous intéressé à apparaître dans une attraction paranormale 2?

NC: HAHA! PUTAIN, OUI!

BK: Quelle est votre vraie position sur les sandwichs au fromage grillé?

NC: OUI! TOUJOURS ET POUR TOUJOURS!

**

Un merci tout particulier à Nicole Cignalia pour avoir accepté de participer à cette interview et à david j. Moore pour sa mise en place.

Consultez la page Facebook officielle de l’attraction paranormale ici.

Découvrez mon avis sur l’attraction paranormale ici.

Consultez le site officiel de Nicole Cignalia ici

Consultez la page Facebook de Nicole Cignalia ici

Consultez la page imdb de Nicole Cignalia ici

Découvrez le film d’acteur de Nicole Cignalia ici et le film publicitaire ici.

Consultez la page YouTube officielle de Nicole Cignalia ici

Photo du haut, gracieuseté de la page Facebook de Nicole Cignalia. Toutes les autres images sont une gracieuseté d’Alexander T. Hwang.