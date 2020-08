Nintendo a laissé tomber le mot d’un autre flux Direct ce matin, mais cette fois ce sera une autre vitrine Indie World. Presque un an après la date de la précédente tenue avant la PAX West 2019, c’est essentiellement la manière dont Nintendo présente tous les jeux indépendants qu’ils ont l’intention d’apporter sur la console au cours de l’année prochaine. Ou du moins, dans un avenir proche ou immédiat pour beaucoup d’entre eux, car ils seront libérés peu de temps après l’événement ou à temps pour les vacances. Puisque PAX West n’est pas une chose cette année et qu’il a été changé en PAX Online pour s’adapter au COVID-19, cela jette un peu une clé dans le mélange car la plupart des jeux qu’ils montrent sont généralement sur le sol de la convention. Comme nous ne savons toujours pas comment les jeux seront mis en avant en septembre, il y a de fortes chances que nous voyions des jeux que nous ne pourrons pas toucher pendant un bon moment.

Le prochain Indie World Showcase aura lieu le 18 août, gracieuseté de Nintendo.

Quant à ce qui est réellement présenté, c’est le mystère amusant que nous devons attendre jusqu’à demain pour voir. Habituellement, il y a maintenant des indications sur quelques-uns des jeux indépendants que nous finirons probablement par voir sur le registre. Comme ce n’est pas vraiment une chose pour le moment, nous attendons essentiellement jusqu’à demain pour voir ce que l’Indie World Showcase a en magasin. Si vous souhaitez le vérifier, la diffusion en direct aura lieu à 9 heures du matin sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo, car ils diffuseront environ 20 minutes d’informations. Lorsque l’événement sera terminé, nous aurons un aperçu de tous les titres annoncés pendant le flux et un peu d’analyse de ce qui aura probablement le plus grand impact sur la console.

