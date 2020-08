Oracle a annoncé aujourd’hui que le constructeur automobile Nissan a migré ses charges de travail de calcul haute performance (HPC) de ses installations physiques vers Oracle Cloud Infrastructure pour améliorer vos projets de simulation d’ingénierie. Le constructeur automobile japonais s’appuie sur un processus de conception numérique de produits pour prendre des décisions de conception importantes et rapides afin d’améliorer l’efficacité énergétique, la fiabilité et la sécurité de ses voitures.

Nissan utilise des logiciels de dynamique des fluides computationnels (CFD) et des techniques de simulation structurelle pour concevoir et tester les voitures pour l’aérodynamique externe et les défauts structurels. Services d’informatique, de mise en réseau et de stockage Oracle Cloud Infrastructure optimisés pour les applications HPC.

Le constructeur automobile a adopté une stratégie cloud pour sa plate-forme HPC afin de s’assurer que ses ingénieurs ont toujours la puissance de calcul nécessaire pour exécuter ses simulations complexes. Oracle Cloud Infrastructure propose une infrastructure informatique nue basée sur Intel Xeon avec des réseaux de cluster RDMA, offrant des latences de moins de deux microsecondes et une bande passante de 100 Gbps, permettant des migrations à grande échelle du HPC vers le cloud.

« Oracle est ravi de travailler avec Nissan pour changer la conception et le développement de produits numériques et les aider à construire la prochaine génération de véhicules primés », a déclaré Clay Magouyrk, vice-président exécutif d’Oracle Cloud Infrastructure. Et il dit que « notre mission a toujours été de créer la meilleure infrastructure cloud pour les entreprises, y compris les charges de travail hautement sensibles aux latences et intensives en calcul dont les organisations comme Nissan ont besoin pour construire la prochaine génération de véhicules. »

Dans un communiqué, Nissan a expliqué qu’avec cette technologie, il était en mesure de commercialiser plus rapidement de nouvelles voitures, ainsi que d’anticiper des performances plus élevées et une réduction des coûts en ayant la capacité d’exécuter facilement ses charges de travail de simulation d’ingénierie dans le nuage.