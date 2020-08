Dans l’espoir de rendre Memphis fier, NLE Choppa, 17 ans, a enfin livré son premier album très attendu, Top Shotta. Le jeune artiste a fait des vagues depuis que son single « Shotta Flow » est rapidement devenu un favori parmi les fans de rap et maintenant il a donné au monde une introduction officielle. Le nouveau père a récemment suscité des inquiétudes sur les réseaux sociaux après avoir partagé des messages pénibles sur ses problèmes de santé mentale, et vous constaterez qu’il aborde ces sujets lourds, entre autres, sur Top Shotta.

NLE Choppa fait appel à quelques amis de l’industrie pour l’aider à porter un peu le poids du rap lors de ses débuts, notamment Roddy Ricch, Chief Keef, Lil Baby et Mulatto. Si Choppa joue bien ses cartes, il aura une longue carrière devant lui, alors diffusez Top Shotta et dites-nous ce que vous pensez du premier abandon de NLE Choppa.

Tracklist

1. Rêve éveillée

2. Double Bacc

3. Make Em Say ft. Mulatto

4. Camelot

5. Walk Em Down avec Roddy Ricch

6. Entretien de Murda

7. Who TF Up in My Trap

8. Shotta Flow 3

9. Top Shotta Flow

10. Shotta Flow 4 pieds Chief Keef

11. Shotta Flow 5

12. Surveillance de quartier

13. Je ne peux pas le supporter

14. Jouez avec mon cœur

15. Molly

16. Paranoïaque

17. Narrow Road avec Lil Baby

18. Attention aux Narcs

19. Réalisez-le

20. Dépression