▲ Les punks Don Nobody et les autres Photo gracieuseté du groupe

Israël Campos Mondragon

Journal La Jornada

Samedi 15 août 2020, p. 6

Créé pendant la pandémie, Between Calm and Chaos, le nouvel album de Don Nadie & Los Otros, un groupe garage / punk de San José, Porto Rico, est disponible uniquement en format numérique sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes de réseaux sociaux. services de musique.

«En raison de la détention, les enregistrements ont été réalisés chez moi, par exemple sur la chanson Baja la luz canta Nox; Elle m’a envoyé la correction des accords, l’enregistrement de la voix et un accompagnement de batterie, ici j’ai mis une autre guitare, c’est comme ça que nous avons créé Between Calm and Chaos, explique dans une interview José Steven De Jesús Hernández, dit Nobody .

L’album est composé de 12 chansons, l’une d’elles avec deux versions; La couverture a été conçue par Nobody et comprend des éléments tels que des dés, des cœurs et des lames.

«L’album représente la vie quotidienne; nous sommes exposés à l’amour, à la douleur et, tout cela, nous ne savons pas quand cela viendra, mais nous apprenons à vivre avec eux et à faire de notre mieux.

«La pandémie a changé nos plans, à l’origine cet album allait être un Ep, mais avec le confinement, nous avons créé plus de chansons. Cela a changé la vie de tout le monde », dit Nobody.

De San José, ville considérée comme le berceau du reggaeton, Don Nadie & Los otros est né; La formation actuelle du quatuor s’est réunie en 2019: Nox (Sofía Isabel Capllonch Pérez), El Santo Ateo (Kevin Daniel Méndez Hernández), El Incógnito (Misael Delgado Cosme) et Don Nadie (José Steven De Jesús Hernández).

«Nous aimons jouer avec différents sons et dans ce matériau nous le démontrons, mais notre préféré est le son sale et fait maison.

«Sans Internet, le groupe n’aurait pas pu se former. Grâce à cet outil, j’ai contacté mes collègues avec un post sur Facebook.

Ici, il est très difficile de créer une communauté entre des groupes indépendants; la scène n’est pas très grande; les groupes se produisent généralement dans ce que l’on appelle la zone métropolitaine, il n’y a pas de festivals comme dans d’autres pays, détaille Personne.

Nous avons fait un album pour ceux qui écoutent sauter, crier et oublier cette pandémie pendant un petit moment, conclut-il.