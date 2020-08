▲ L’actrice, militante et productrice au domicile d’Emilio Indio Fernández, à Coyoacán Photo Cristina Rodríguez

Miguel G. Galicia

Journal La Jornada

Vendredi 21 août 2020, p. 5

Pour Ofelia Medina, l’individu est le passé de l’humanité, notre chemin est d’apprendre à être une communauté

L’actrice et militante appelle la société à faire un don à la Fondation El Fideo pour les déplacés du Chiapas.

La pandémie a provoqué une aggravation absolue des conditions des personnes déplacées, dit-il.

Il y a des douleurs qui ne disparaissent jamais, et Ofelia Medina pour «l’autre» en fait partie. Cela a commencé il y a longtemps, avant 1985, lorsqu’il a appris, in situ, la misère dans laquelle vivent les peuples autochtones depuis l’époque précolombienne: la même chose à Veracruz qu’à Oaxaca, au Chiapas, à Guerrero … Avec lui en remorque, le l’actrice est entrée dans ce monde.

La productrice partage également que ce besoin d’aider les premiers propriétaires de ces terres, oubliés par des générations de dirigeants indolents, l’a amenée à rejoindre, en 1990, la fondation du Trust pour la santé des enfants autochtones du Mexique (Fisanim AC, https://www.fisanim.org/), mais nous l’appelons El Fideo, précis avec une intonation qui caresse chaque lettre.

À l’heure actuelle, il partage, de la nourriture et d’autres produits de première nécessité sont fournis à 3 000 personnes déplacées par la violence au Chiapas. Pour cette raison, il cherche à créer une prise de conscience afin que les citoyens soutiennent El Fideo, qui aide là où l’État, affirme-t-il, ne le fait pas ou est déficient.

Nous soutenons les communautés zapatistes, les organisations qui ont été massacrées à Acteal, qui se sont réunies dans l’organisation sociale Las Abejas.

Nous apportons de la nourriture, des jouets à Acteal, Chalchihuitán et Aldama … L’espace d’une seconde, l’actrice interrompt la conversation et de l’autre côté de la ligne elle murmure: Ils me préviennent qu’ils attaquent les habitants d’Aldama.

Revenez quelques minutes plus tard, pas complètement répondu et rappelez-vous que la violence, l’oubli et Covid-19 ont causé plus de ravages dans cette population vulnérable, car si auparavant ils avaient à peine ce dont ils avaient besoin pour survivre, maintenant ils n’ont plus rien.

C’est une recrudescence absolue pour les déplacés. Certains malades doivent passer la nuit sur le terrain, en plein air, en attendant d’être soignés dans le seul centre hospitalier éloigné. Ils n’ont ni eau, ni toit, ni nourriture. La situation de ces communautés s’est dégradée, car, comme si cela ne suffisait pas, tout est devenu plus cher. De plus, la véritable situation sanitaire est banalisée, répète-t-il.

Il s’agit de rendre justice

Souvenez-vous: il y a eu une paralysie du système judiciaire, déjà paralysé. Mais il ne blâme personne en particulier, bien qu’il admette que «ce sont les trois niveaux de gouvernement, municipal, étatique et fédéral, ainsi que les citoyens, qui sont responsables, et il nous exhorte à faire plus, car il ne suffit pas de faire un don à des projets comme El Nouille; il s’agit de rendre justice, de bâtir une communauté.

Ce n’est pas un ou 20, tous les Mexicains sont responsables.

Et c’est vieux, souligne-t-elle, car elle a dû en faire l’expérience lorsqu’elle a été menacée de mort pour avoir participé à la diffusion et à la défense de l’activiste Sósimo Hernández.

Ofelia Medina revient sur le point: pour aider, appeler aux dons via https://www.fisanim.org/, pas pour résoudre un problème qui est scandaleux, car il atteint 10 millions de personnes pauvres et qui en rajouteront 26 millions de plus une fois terminé la pandémie, a-t-il soutenu.

Son intonation est faite de pierre, de feu, quand il dit que nous sommes dans une situation d’urgence alimentaire, et ne pas reconnaître que cela va apporter plus de problèmes; il semble qu’à l’heure actuelle, la nourriture n’est pas une priorité.

Mais elle et ses collègues ne restent pas les bras croisés, comme ils ne l’ont pas fait depuis 1990, lorsqu’ils ont créé ce fonds d’aide humanitaire, qui ne s’arrête pas seulement à livrer des fournitures, des articles ménagers, car il forme les membres de ces communautés à la nutrition et aux luttes. pour rendre la matière visible.

Nous parions, partageons, sur un régime nutritif, à base d’amarante, le grand trésor alimentaire des peuples préhispaniques, mélangé avec du maïs et des haricots, le tout moulu, comme une pinole.

Oui, Ofelia Medina ressent de la douleur à cause de ce qui se passe là-bas, au Chiapas, à Chenalhó, et que se passe-t-il au Chiapas? Ce qui se passe dans tout le pays, résultat des inégalités et de l’injustice.

Mais il n’a pas le temps de se prélasser dans la douleur, c’est pourquoi il réclame un soutien civil à une époque où le nouveau coronavirus a rappelé aux êtres humains leur fragilité. Notre chemin est d’apprendre à être une communauté. L’individu est le passé de l’humanité. Mais les organisations de peuples autochtones parlent au nom de leur collectivité. Ils le savaient déjà depuis des siècles.