Netflix n’a pas encore annoncé ses nouvelles versions à venir pour septembre 2020, mais notre rival Netflix gratuit préféré est prêt à partager.

Il s’appelle Tubi et permet aux utilisateurs de diffuser un vaste catalogue de contenu sans payer un centime.

La gamme de septembre 2020 de Tubi comprend un certain nombre de films fantastiques auxquels les utilisateurs peuvent s’attendre, notamment Her, Scream, Finding Forrester, Whiplash et Kick-Ass.

Le mois d’août a déjà été un grand mois pour les abonnés Netflix, avec des productions originales de haut niveau de Netflix, notamment Teenage Bounty Hunters et Project Power, récemment ajoutées au catalogue du streamer. Vous pouvez voir le calendrier de sortie complet de Netflix pour août 2020 ici. Project Power, en particulier, a suscité une tonne de buzz, ce qui n’est pas vraiment surprenant pour un film mettant en vedette Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt. Malheureusement, le calendrier de sortie de Netflix pour septembre 2020 reste un mystère, bien que nous vous ayons récemment donné un aperçu de plusieurs films et émissions très attendus qui devraient faire leurs débuts le mois prochain. Bien sûr, Netflix n’est pas le seul jeu en ville ces jours-ci.

Il existe un certain nombre de services de streaming gratuits qui ont récemment pris de l’ampleur. En fait, nous avons récemment dit à nos lecteurs qui cherchent à économiser de l’argent pendant la pandémie de coronavirus qu’ils devraient envisager d’annuler temporairement Netflix et de consulter ces 10 alternatives de streaming gratuites à la place. Que vous souhaitiez ou non abandonner Netflix, un service de streaming gratuit sur cette liste mérite certainement votre attention. Il s’appelle Tubi et vient d’annoncer toutes ses nouvelles versions à venir en septembre 2020.

Tubi héberge plus de 23 000 films et émissions de télévision, et le service a récemment décroché une série très médiatisée qui est désormais disponible dans son catalogue. Outre The Masked Singer et 24 Hours to Hell and Back de Gordon Ramsay, les utilisateurs de Tubi peuvent désormais diffuser gratuitement la première saison de l’émission à succès Ultimate Tag. C’est une course folle, et la première saison est disponible dès maintenant dans son intégralité.

Passant aux films, Tubi a ajouté 22 nouveaux films à son catalogue de streaming gratuit en août. Le service intensifie les choses en septembre avec 32 films différents qui devraient commencer à être diffusés gratuitement. Les faits saillants incluent le film 2020 Biutiful qui a remporté le prix Javier Bardem après prix, Son avec Juaquin Phoenix, Scream, Whiplash, Adaptation, Layer Cake et Kick-Ass. Vous devriez également absolument consulter Finding Forrester, un film formidable et sous-apprécié avec Sean Connery.

Tubi a 32 nouveaux ajouts qui devraient arriver sur son catalogue le mois prochain, et vous trouverez la liste complète ci-dessous.

Adaptation (2002)

Tous les hommes du roi (2006)

Avengers confidentiel: Black Widow & Punisher (2014)

Envoûté (2005)

Biutiful (2010)

D.E.B.S (2004)

Feu avec feu (2012)

À la recherche de Forrester (2000)

Station Fruitvale (2013)

Elle (2013)

Instructions non incluses (2013)

Kick-Ass (2010)

Gâteau de couche (2004)

Boule de monstre (2001)

Monstres contre extraterrestres (2009)

Pas d’évasion (2015)

Fierté et gloire (2008)

Film effrayant (2000)

Film d’horreur 2 (2001)

Cri (1996)

Cri 2 (1997)

Cri 3 (2000)

Plus fort (2017)

Le choix (2016)

L’expérience (2010)

L’impossible (2012)

Le dernier château (2001)

Les hommes de monuments (2014)

L’autre fille Boleyn (2008)

Les non invités (2009)

Sous suspicion (2000)

Coup de fouet (2014)

