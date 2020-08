Si quelque chose nous est devenu clair cette année, c’est que, peu importe ce que nous voulons, à ce moment, tous les événements devront être virtuels. Des concerts aux conventions, ils ont dû adopter ce format, en profitant de la technologie dont nous disposons aujourd’hui, mais des idées intéressantes sont également nées des émissions en ligne, comme le DC FanDome, l’événement que les amoureux de Batman, Superman et d’autres personnages adoreront.

Pour un week-end tous les fans de films, séries, bandes dessinées et l’univers qui entoure tous ces super-héros pourront vivre une expérience unique, avec des tonnes d’activités et des panneaux à distance pour que vous puissiez en profiter à la maison. Mais ce qui nous frappe le plus dans toute cette convention, c’est que, Ils nous diront les détails et les plans qu’ils ont pour leurs prochains projets, qui promettent beaucoup.

Nous avons des heures de DC FanDome

Par ici, nous vous disons déjà qui seront les invités spéciaux de cet événement, qui portera des noms comme Robert Pattinson, Margot Robbie, Dwayne Johnson, Gal Gadot et beaucoup plus. Mais finalement et après avoir attendu longtemps, Nous avons les heures officielles pour les discussions sur les films qui arrivent dans l’univers DC et ici nous vous disons à quelle heure chacun d’eux sera.

Wonder Woman 1984

Quand la première bande de Wonder Woman –Pour être exact en 2017–, réalisé par Paty Jenkins et mettant en vedette Gal Gadot, c’était un succès au box-office. Comme si cela ne suffisait pas, il a attiré l’attention de tout le monde lorsqu’il est apparu aux côtés de toute la Justice League, alors il fallait s’attendre à ce qu’ils planifient une suite où nous pourrions suivre une fois de plus les aventures de Diana Prince, la déesse des Amazons.

C’est pourquoi la même année, ils ont annoncé qu’il arriverait Wonder Woman 1984, initialement prévu pour la première en décembre 2019. Cependant, les plans ont changé et maintenant il arrivera (si le coronavirus le permet) dans les salles en octobre de cette année. Mais en profitant du DC FanDome, le réalisateur ainsi que les protagonistes (dont Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig et Pedro Pascal) apparaîtront pour parler de ce nouveau film.

Ici et pendant 25 minutes, ils répondront à quelques questions des fans, révéleront un tout nouvel aperçu et même promettent une surprise ou deux, alors nous ferions mieux de vérifier très bien cet entretien. Le panel Wonder Woman commencera à midi, heure du centre du Mexique.

Le flash

Depuis que nous l’avons vu comme Flash dans Ligue de justice, Ezra Miller est devenu un favori de l’univers du cinéma. Tant pis En 2019, il a été annoncé qu’un film solo de ce grand personnage arriverait, qui sera dirigé par Andy Muschietti -Qui nous a récemment apporté les films de Article-. Bien que cette nouvelle nous ait beaucoup ému, jusqu’à présent, la seule chose que nous savons, c’est que ce sont eux qui sont impliqués.

Mais maintenant, Muschietti et Miller apparaîtront à DC Fandome pour parler brièvement de ce film et dans l’un de ceux-ci, il est très clair qui sera le méchant et où le complot ira. Le panel Flash sera diffusé le samedi 22 août à 13 h 45, heure du centre du Mexique.

Suicide Squad 2

En 2016, DC nous a complètement surpris en sortant un film inspiré d’une équipe mais de méchants, Suicide Squad. Ce film a été un succès au box-office bien que les fans et surtout les critiques ne l’ont pas aimé. C’est pourquoi il y a un an, ils ont annoncé qu’une suite de cette histoire arriverait et pour la diriger, ils auraient James Gunn lui-même, qui avait déjà de l’expérience avec les super-héros en étant en charge des deux tranches de Guardians of The Galaxy.

Bien qu’en réalité, au sein du DC Fandome, Gunn ne répondra qu’aux questions des fans et fera une anecdote pour les fans, dans la convention virtuelle, il sera également Margot Robbie et même notre cher Joaquín Cosío, alors peut-être que le cœur est tenté et l’un des deux, ils nous présentent un aperçu ou nous donnent plus de détails sur ce film. Nous pourrons voir le panel de The Suicide Squad le samedi 22 août à 2 heures de l’après-midi, heure du centre du Mexique.

Ligue de justice – Snyder Cut

On sait que la production de Justice League n’était pas ce que beaucoup attendaient, parce qu’autour d’elle il s’est passé beaucoup de choses. Mais le principal facteur pour que cette histoire ne se déroule pas comme prévu était que Zack Snyder a dû abandonner le navire et Joss Wheedon est sorti pour terminer le premier film de l’équipe de super-héros la plus importante de l’histoire.

Cependant, il en restait très peu avec le résultat final et finalement, Après que tous les fans de DC aient même fait campagne pour la version enregistrée par Snyder, son rêve deviendra réalité.. Il y a quelques jours, nous avons pu vérifier de petits fragments de cette histoire mais en profitant de cette énorme convention, le réalisateur nous donnera plus de détails sur son film et aura des invités spéciaux. Si vous voulez voir le panneau Ligue de justice on leur dit que Il sera diffusé le samedi 22 août à 4 h 45, heure du centre du Mexique.

Adam noir

L’un des personnages les plus aimés du divertissement est Dwayne Johnson, qui grâce à son charisme a gagné le cœur de nombreuses personnes. Pendant des années, les fans de bandes dessinées ont demandé à être initiés à l’univers DC, et heureusement pour tous Il sera accompli car l’ancien combattant sera le protagoniste de Black Adam, le film qui nous présentera cet anti-héros très particulier..

C’est pourquoi la star et l’acteur la mieux payée de l’année se présenteront au DC FanDome pour répondre à tous les doutes des fans et surtout, nous donner plus de détails sur ce film dont on ne sait absolument rien. Si vous voulez savoir de quoi parle cette cassette, Vous pourrez consulter le panneau Black Adam à 17 h, heure du centre du Mexique.

Le Batman

C’est peut-être le panneau qui attire l’attention de tout le monde au DC FanDome, parce que le héros de Gotham City est l’un des favoris. Mais au-delà de cela, The Batman est un projet qui a fait polémique, en particulier pour le casting car Quand il a été annoncé que Robert Pattinson jouerait Bruce Wayne, beaucoup ont crié dans le ciel.

Rares sont les détails que nous avons de ce film, qui comprend des acteurs tels que Andy Serkis, Paul Dano, Zöe Kravitz et même le bon Colin Farrell et apparemment dans cette conférence le directeur Matt Reeves Il nous montrera l’une ou l’autre surprise du film. Si tu veux le voir Il sera diffusé le samedi 22 août à 19h30, heure du centre du Mexique.