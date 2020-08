La nouvelle sortie de la nouvelle ligne de figurines AEW inégalée est demain, car la première vague, les anneaux et les répliques de titres envahiront Walmarts, et les fans de lutte ont une autre ligne à collectionner en dehors de la ligne Mattel WWE. Cependant, un chiffre a déjà été publié dans la nouvelle ligne de chiffres. Une sortie spéciale, peut-être l’une des figurines d’action de lutte les plus spéciales qui aient jamais existé. C’est la version « Little Bit of the Bubbly » de l’ancien AEW Le Champion Chris Jericho. Il s’agit d’une version exclusive de Ringside Collectibles, et ceux d’entre nous qui en avons commandé une, alors que nous avons vu les photos, n’avaient aucune idée de ce que nous allions faire lorsque nous l’avons commandé.

Dès le départ: c’est le meilleur emballage pour une figure de lutte de tous les temps. Installé dans une boîte inspirée du vin Little Bit of the Bubbly de Jéricho, il est dommage qu’il faille l’ouvrir. En tant que noix d’emballage, c’est tellement créatif et bien exécuté, ils l’ont absolument cloué. La meilleure partie est que même si vous devez démonter l’emballage pour obtenir la figurine, il est facilement remonté pour l’affichage. Même le plateau de figurines est génial, car ils ont utilisé de manière créative l’emballage le plus long pour tout espacer et s’assurer que tout est sécurisé. Super truc. Une fois que vous avez tout supprimé, vous ne pouvez pas vous empêcher de rire de cette chose. Nommez-moi une autre figurine articulée avec un plateau de fromages, un championnat AEW et un seau à champagne. J’attendrai.

Le chiffre de Jéricho est en fait vraiment impressionnant. Sur les photos, la ressemblance semble un peu douce, mais en personne, les caractéristiques sont plutôt mortes. J’adore la chemise en tissu qu’il vient avec, et en ce qui concerne l’articulation, il a beaucoup d’amplitude de mouvement et se tient très bien. Le chiffre a également un certain poids; il se sent substantiel entre vos mains. Une décision intelligente que Jazzwares a prise avec cette ligne est de la garder à l’échelle avec d’autres lignes de figurines afin qu’elles puissent se fondre ensemble sur votre étagère. Cette version de Chris aurait l’air bien juste à côté de celles de Mattel, ce qui est adorable. Même le titre est bien fait. Certains qui l’ont commandé ont obtenu une ceinture avec des plaques inversées, mais la société a déjà annoncé qu’elle les remplacerait. Le plus grand atout de la figure cependant, ce sont ses tatouages. Ils ont fait un travail phénoménal sur ces derniers, jusque dans les moindres détails. Certains des meilleurs travaux jamais réalisés sur les tatouages ​​de figures, et cela en dit long.

C’est l’une des parties les plus intéressantes de cette nouvelle ligne. Qu’ils voulaient sortir de la porte avec un chiffre comme celui-ci, quelque chose d’aussi stupide et unique que celui-ci, et puis en plus de cela, un tel coup de circuit est extrêmement encourageant pour l’avenir.

C’est un coup de circuit dans leur premier au bâton. Avec la série 1 des figurines AEW Unrivaled qui sortira en magasin cette semaine, l’excitation est à un niveau record pour les collectionneurs de figurines de lutte. Ce chiffre particulier est l’un des trois Chris Jericho disponibles au lancement, car sa sortie de série 1 a également une version de poursuite limitée. Recherchez les chiffres dans Walmarts cette semaine, et bien que celui-ci soit en rupture de stock, vous pouvez le commander maintenant ici.

