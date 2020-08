Spider-Man: Homesick pourrait être le titre du troisième film Spider-Man de Sony et Marvel.

Les deux films précédents de Spider-Man dans le MCU – Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: loin de chez soi – ont eu «maison» dans le titre, il va donc de soi que le troisième le ferait aussi.

Le nom semble suggérer que Peter Parker devrait à nouveau quitter New York, ce qui est logique compte tenu de la fin du dernier film de Spider-Man.

Nous n’avons aucune idée de la date de sortie du prochain film Marvel, mais cela n’a pas empêché la rumeur de produire des théories intéressantes et des fuites possibles sur le MCU. Le dernier nous vient de Murphy’s Multiverse, où Charles Murphy dit que le titre du prochain film de Spider-Man aurait pu être gâté.

Jusqu’à présent, Sony et Marvel ont suivi un modèle avec les titres de leurs films Spider-Man. Le premier s’appelait Spider-Man: Homecoming, le second Spider-Man: loin de chez soi et le troisième s’intitulera apparemment Spider-Man: Homesick. Comme le note Murphy, Esquire et Maxim ont tous deux des listes de films de super-héros à venir sur leurs sites Web, et les deux listes font référence à la suite actuellement non nommée Spider-Man: Homesick.

D’une part, il est tout à fait possible qu’il s’agisse d’une erreur innocente ou d’un titre d’espace réservé accrocheur, mais Murphy souligne que ce ne serait pas la première fois qu’un film de Marvel Cinematic Universe verrait son titre divulgué. Avengers: Fin de partie a eu son titre gâché lorsque le compositeur du film l’a inscrit sur son CV.

Pour alimenter le feu, Murphy rapporte que «les travaux de construction et de préparation du film ont déjà commencé à Atlanta, où il est également appelé Homesick». Si son rapport est exact, c’est beaucoup de fumée.

Enfin, d’un point de vue logique (spoilers pour Spider-Man: loin de chez soi), le dernier film s’est terminé avec l’identité de Spider-Man[révéléàtitreposthumeparMysteriocequipourraitforcerPeterParkeràfuirpourseprotégeretprotégersafamillecequiexpliqueraitpourquoiilalemaldupaysCeladitceseraitunedéceptionmajeuresinousavionsencoreunautrefilmdeSpider-ManoùSpider-MannesebalançaitpasàManhattan[posthumouslyrevealedbyMysteriowhichmightforcePeterParkertogoontheruntoprotecthimselfandhisfamilywhichwouldexplainwhyhe’shomesickThatsaiditwouldbeamajorbummerifwegotyetanotherSpider-ManmoviewhereSpider-Mandoesn’tswingaroundinManhattan

La semaine dernière, Disney a annoncé que le prochain remake en direct de son classique animé de 1998 Mulan ferait ses débuts sur le service de streaming de la société en septembre. Disney avait précédemment insisté sur le fait que les plus grosses sorties à succès seraient réservées aux sorties en salles, mais comme il devenait de plus en plus clair que la pandémie de coronavirus ne serait pas terminée de si tôt, la société a changé d’avis. Il est difficile d’imaginer que des films Marvel reçoivent le même traitement (en particulier les films Marvel de Sony), mais ce sont des temps sans précédent.

Spider-Man: Homecoming (ou ce qu’ils finissent par l’appeler) devrait sortir en salles le 17 décembre 2021.

