Cette semaine arrive au Mexique et en Amérique latine la nouvelle fonctionnalité Instagram connue sous le nom de Reels, un format vidéo court (15 secondes) qui contrairement aux histoires, peut durer plus de 24 heures.

Parler de science et de technologie est fascinant, car depuis quelques années – ou parlons-nous déjà de décennies? – ces deux-là sont devenus un quotidien, et tout cela grâce à Internet. Les réseaux sociaux, depuis leur arrivée dans le monde numérique au cours de la première décennie du nouveau millénaire, ont joué un rôle important dans la façon dont nous communiquons, mettant en évidence Facebook, Twitter et Instagram.

Ces trois, peut-être les plus importants à ce jour (cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de forte concurrence), Ils ont évolué au fil des années en réponse aux besoins des utilisateurs de différentes générations. Cependant, nous devons dire qu’ils se sont concentrés sur les personnes qui sont des natifs du numérique; c’est-à-dire ceux qui ont grandi avec les nouvelles technologies de l’information, ceux qui se sont connectés à Internet Explorer au prix de l’arrêt de la téléphonie résidentielle, ceux qui ont découvert de nouvelles bandes sur MySpace …

Les médias sociaux parmi les milléniaux et les centenaires

Cette génération, généralement connue sous le nom de Millennials, a adopté les médias sociaux comme une autre forme d’interaction sociale qui, plus tard, ils sont devenus une source de nouvelles – oui, également fausse – et une façon de rester connecté avec l’environnement qui n’est pas immédiate. En d’autres termes, ils ont évolué avec leurs plateformes sociales.

Et sans cesser d’être au tour des milléniaux, le moment est venu pour la génération Z ou les jeunes (car oui, ils sont tous jeunes) nés de 1995 à 2015. Ce sont plus que des natifs du numérique. Ils ont pratiquement grandi dans un monde d’interconnectivité. Et ces soi-disant centenaires, ce sont des créateurs de contenu. Pour cette raison, les réseaux sociaux se sont de plus en plus concentrés sur le développement d’outils pour créer du contenu original pouvant être partagé dans une communauté.

En d’autres termes, parlez non à vos abonnés, amis, famille. Mais à un public. Et c’est ainsi que cette semaine nous sommes arrivés à Reels, le nouvel outil vidéo Instagram court qui vise à rivaliser avec TikTok, un réseau social avec pas plus de deux ans de vie qui a été égalé en importance avec Instagram, Facebook et Twitter. Mais nous y allons par parties.

Qu’est-ce que Reels?

Reels est le nom d’un nouvel outil de création de contenu qui fait partie de l’univers Instagram. En raison de l’énorme demande des utilisateurs des réseaux sociaux pour de courtes vidéos, cette plateforme a décidé de créer Reels, qui sans être trop détaillé, fonctionne de la même manière que TikTok.

Comme on le sait, cette application d’origine chinoise tourne autour Des vidéos de 15 secondes (il y a quelques semaines, il a augmenté le temps à 60 secondes) où les utilisateurs peuvent enregistrer n’importe quoi et utiliser des audios ou des chansons en arrière-plan. Danses et chorégraphies, synchronisation labiale, imitations, mais aussi de courtes vidéos où les plus jeunes utilisateurs ont montré qu’ils avaient une opinion sociale et politique.

Et c’est pourquoi Reels va se lancer. Tessa Lyons-Lasing, directrice produit d’Instagram, nous a confié que l’entreprise travaille sur Reels depuis plus d’un an, Et après quelques tests lors d’auditions au Brésil et en Europe, ils ont décidé cette semaine de sortir l’outil en Amérique latine.

Reels est un nouveau format vidéo court qui vise à offrir différentes façons de partager les goûts et les intérêts. Les utilisateurs d’Instagram, lorsqu’ils utiliseront cet outil, pourront enregistrer et éditer des vidéos avec audio et musique pour faire des danses, la synchronisation labiale, des imitations, la sélection de parties spécifiques de chansons et tout le contenu que nous avons vu ces derniers mois grâce à d’autres applications telles que TikTok.

Quelle est la différence entre un TikTok et des Reels?

Pour être honnête, ce n’est pas très clair. Comme nous l’avons vu, les deux proposent des vidéos au format court de 15 secondes pour créer un contenu original. La différence est que Reels est natif d’Instagram et la façon dont le contenu est partagé, enregistré et créé peut varier. Mais l’essence est la même.

Un point important à considérer est que Les politiques de confidentialité de Reels seront les mêmes que celles d’Instagram et de toute autre de ses fonctions. Cela ne varie pas selon le format, et avec cette nouvelle fonction, il n’y aura pas d’exception. Il n’y a pas de différence entre les différents produits Instagram allant de Reels, Stories, IGTV et les publications natives dans le flux image et vidéo.

Éléments d’une bobine

L’audio: Sélectionnez un chanson de la bibliothèque musicale sur Instagram. Vous pouvez également utiliser vos audios originaux simplement en enregistrant une bobine. Lorsque vous utilisez un audio original, il vous est attribué et si vous avez votre compte public les autres utilisateurs pourront utiliser votre audio en sélectionnant l’option «Utiliser l’audio» qui apparaîtra sur votre bobine.

Effets de réalité augmentée: Bibliothèque de réalité augmentée créée par Instagram et les utilisateurs. Par exemple, lors de l’utilisation de « Écran vert » vous pourrez mettre en arrière-plan une photo que vous avez sur votre rouleau.

Minuteur: Une fois que vous cliquez sur Enregistrer, le Compte à rebours de 3 secondes.

La vitesse: Il se peut accélérer une partie spécifique de la vidéo ou de l’audio. Il y a la possibilité de faire des vidéos au ralenti, par exemple.

Comment fonctionne Reels?

Premier Vous devez avoir un compte Instagram pour accéder à la fonction Reels. Puisque vous avez un compte, vous pouvez accéder à la caméra et rechercher la fonction qui apparaîtra de manière très similaire à celle des Boomerangs, par exemple.

Vous pouvez enregistrer la vidéo, et une fois que vous l’avez, sélectionnez une chanson qui passe en arrière-plan. Comme l’a dit Tessa Lyons-Lasing dans une interview, Instagram a plusieurs partenariats avec des maisons de disques et des agences de musique pour construire un catalogue de 10 millions de chansons. Autrement dit, Instagram a les droits sur des millions de chansons à utiliser dans les vidéos Reels. Quelque chose d’intéressant qu’il a commenté, c’est qu’ils ont parlé avec des labels transnationaux et indépendants pour enrichir le catalogue.

Comme dans les histoires, par exemple, dans Reels, vous pouvez sélectionner une partie d’un morceau (ce morceau dure 15 secondes). Un autre avantage est que les utilisateurs peuvent créer leur propre fond sonore. Et dans un effort pour créer une communauté, Tessa Lyons-Lasing nous a dit que les autres utilisateurs peuvent récupérer l’audio d’autres créateurs pour les utiliser dans leurs vidéos Reels. Aussi, si vous choisissez la chanson d’un Reels, vous obtenez toutes les vidéos qui ont utilisé la même chanson ou segment.

Les bobines peuvent être enregistrées dans la bibliothèque du téléphone portable au cas où vous ne voudriez pas les partager. Cependant, si l’idée est de les publier, il existe plusieurs façons de le faire. Une fois la courte vidéo enregistrée et éditée, elle peut être publiée dans les histoires, où il aura une durée de vie de 24 heures. Il y aura aussi une section pour partager ces vidéos sous forme de Reels. Ceci est très similaire à ce qui se passe avec IGTV: le flux des utilisateurs apparaît, mais il y a une section spéciale pour eux.

Une autre option est que Dans les paramètres, vous pouvez sélectionner (ou non) l’option de partager dans le flux. Et pour aborder toutes les options, Les bobines peuvent être partagées par message privé pour les adeptes.

Que devons-nous savoir d’autre?

Les bobines peuvent être identifiées avec une icône en bas de la vidéo, très similaire à l’icône IGTV dans laquelle vous voyez une sorte de moniteur.

Instagram ne changera pas les modèles de followers ou de followers de l’arrivée des Reels aux fonctions de l’application.

Dans l’interview de Tessa Lyons-Lasing, la réalisatrice nous a dit que si Reels devient une forme de travail pour les créateurs, on peut s’attendre à des gains à long terme.

Le contenu des bobines ne sera pas prioritaire par rapport aux autres contenus comme les publications natives. Il verra ce que vous et vos amis partagez jusqu’à présent.

Les utilisateurs / abonnés pourront vous donner Aimez, partagez et commentez les vidéos Reels.