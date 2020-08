Nous sommes ravis de revenir dans ces espaces, déclare Alejandra Frausto à la Cineteca Nacional

▲ Le secrétaire fédéral à la Culture a exhorté le public à se rendre dans ce lieu qui invite à l’imagination.Photo José Antonio López

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Jeudi 13 août 2020, p. 6

Andrea et Josué sont un jeune couple qui a décidé d’assister à l’une des premières projections de films à Mexico. Tous deux affirment se sentir en sécurité avec les mesures mises en œuvre par la National Film Archive. Ils ont décidé de partir le premier jour et selon le premier horaire, car ils prévoient qu’avec le temps, il sera plus difficile de trouver des sièges.

Avant d’entrer, ils ont pris leur température et leur ont donné un gel antibactérien. Ils ont également été invités à respecter la distance saine. Lors de l’examen des fonctions et du choix de leurs sièges, ils se sont rendu compte que plusieurs d’entre eux étaient fermés. Dans la confiserie, il y a maintenant des vitrines qui évitent le contact direct entre les vendeurs et les clients.

Alejandra Frausto, secrétaire à la Culture du gouvernement mexicain, a également été l’une des premières à revenir à la Cineteca. Elle a dit qu’elle se sentait heureuse et en sécurité dans l’espace. Ayez confiance que nous prenons soin de vous, nous voyons comment il y a un afflux et cela nous donne une grande émotion que vous reveniez dans ces espaces de rencontre avec l’art, dit-il.

Il a assuré que les décisions en matière de santé avaient été prises en collaboration avec le ministère de la Santé et les autorités de Mexico et qu’il s’agissait de protocoles extrêmement stricts. Celui qui garde la distance, celui qui garde le silence, que nous prenons soin les uns des autres, que les protocoles soient pris en charge par chacun des publics, nous permettra d’être un secteur qui contribue à faire connaître les mesures, et comment nous faisons pour récupérer la vie culturelle des soins de santé, a-t-il expliqué.

Je sens le cinéma comme s’il s’agissait d’un feu de joie contemporain où l’on se rassemble à travers la lumière pour imaginer, penser. Et parfois la réalité nous dépasse et nous ne pouvons pas la modifier à notre guise. Je crois qu’une des choses que cette grande pandémie a enseignée à l’humanité, c’est d’être flexible, d’apprendre qu’il y a toujours quelqu’un d’autre, et le cinéma nous apprend à imaginer, il ouvre cet espace extraordinaire d’imagination, de rencontre avec l’autre, de mettez-vous à la place de quelqu’un d’autre.

Patience et flexibilité

Le responsable a également remercié la population pour sa patience et sa flexibilité, ainsi que Alejandro Pelayo, directeur de la Cineteca, et son équipe, pour les mesures prises sur le site.

Dans la Cineteca, comme dans les cinémas commerciaux, la programmation, à quelques exceptions près, revient à ce qu’elle était avant la pandémie. Le film français En Guerra, de Stéphane Brizé, ainsi qu’une version noir et blanc de Parasites, de Bong Joon-ho, sont créés sur place.

En plus des salles de cinéma, l’exposition Luis Buñuel est ouverte. A partir de demain, les locaux du bâtiment Cineteca reprendront également leurs activités avec une capacité réduite.