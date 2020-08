Dans ces moments difficiles que nous vivons, il est toujours apprécié de voir quelque chose qui nous fait rire pendant longtemps. Le stand est peint juste pour cela, et heureusement, de nombreux comédiens tirent au sort de cette quarantaine pour nous faire rire. L’un d’eux est Alex Fernández, qui apporte un projet très intéressant à la porte qui le sort complètement de sa zone de confort.

Plus tôt cette année, le soi-disant «meilleur comédien du monde» a créé sa deuxième émission spéciale sur Netflix, où en plus de passer un bon moment, nous fait réfléchir sur des problèmes qui vont au-delà d’une simple blague: on ne veut pas se gâter s’ils ne l’ont pas vu mais vraiment, on ne ment pas, son stand up show nous a fait pleurer et pas rire.

Il est revenu pour animer la quarantaine

En plus de tout ça, Le bon vieux Alex Fernández est récemment revenu avec son podcast à succès, El podcast de Alex Fernández. Dans ce document, nous avons eu la chance de le voir parler avec de nombreuses personnalités de comédiens tels que Ricardo O’Farrill, Ricardo Perez et Slobotzky de La Cotorrisa, Carlos Ballarta et Franco Escamilla, avec d’autres chiffres tels que Antonio Rosique, Luis Gerardo Mendez, Pedro Kumamoto, Marion Reimers et Dr Shenka de Panteón Rococó – bien que notre préféré sera toujours Soupe-.

Pour cette deuxième saison, le comédien de premier plan a trop d’invités spéciaux pour nous. Pour l’instant, nous avons apprécié les entretiens avec Coco Celis, Ana Julia Yeyé, Lalo Elizarrarás et Tinieblas Jr., mais maintenant si ça nous a laissé l’oeil carré parce qu’il entrera dans le théâtre, où il agira et Il démontrera ses talents sur scène dans une mise en scène qui exigera tout de lui-même.

Alex Fernández… dans une pièce?

Tout comme ils le lisent, 8 août prochain à 21 heures, Alex Fernández nous montrera de quoi il est fait Épuisé, un travail qui grâce à la technologie bénie est diffusé et que nous pouvons tous profiter du confort de nos maisons. Dans ce spectacle particulier, nous avons eu la chance de voir Alan Estrada et Chumel Torres, mais maintenant c’est au tour du « meilleur comédien du monde ».

Ceci est un monologue qui se concentre sur Sam, un acteur au chômage qui vient travailler dans l’un des restaurants les plus importants du Mexique en répondant au téléphone de réservation. Tout au long de l’émission, ce mec finit par se battre avec beaucoup de convives qui essaieront à tout prix d’avoir une table dans ce lieu prestigieux.

Et c’est là que les choses deviennent intéressantes car bien que cette histoire soit dirigée par Joserra Zuniga, le seul acteur sur scène sera lui, il devra donc interpréter seul, donner de la voix et de la profondeur à plus de 40 personnages, un vrai défi que tout le monde n’accepte pas, vraiment. Surtout si on considère que c’est la première expérience théâtrale d’Alex, qui ne manquera pas d’être épique.

Voulez-vous le voir jouer?

Comme nous savons que personne ici ne veut manquer cette mise en scène spectaculaire, où Alex Fernández nous montrera de quel cuir proviennent le plus de sangles, sur Sopitas.com, nous vous donnerons des billets pour que vous puissiez voir épuisé. La dynamique sera très simple, il ne vous reste plus qu’à suivre les étapes suivantes pour participer, allez chercher du papier et un crayon pour les noter:

1.- Suivre Sopitas et SopitasFM sur tous vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram)

deux.- Partagez cette note sur votre compte Twitter personnel avec #AlexFernandezXSopitas, entrez le lien de votre tweet dans ce qui suit LIEN, Et dans ce même tweet, dites-nous qui a été votre invité préféré sur le podcast d’Alex Fernández. N’oubliez pas d’avoir vos comptes publics et à @Sopitas.

Et prêt! C’est la seule chose que vous devrez faire pour participer aux billets et voir ainsi les débuts au théâtre (et en streaming) d’Alex Fernández.

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– Le les premières personnes à terminer les étapes correctement, seront les gagnants.

– En plus de notifier les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms sur cette note.

– Cette dynamique commence la nuit du 5 août et se termine le vendredi 7 août dans l’après-midi.

– Les gagnants seront informés le 7 août au cours de la nuit.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.