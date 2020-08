Bien sûr, à plusieurs reprises, vous avez utilisé cette technique pour améliorer la texture et rehausser la saveur de la viande, mais le résultat n’a pas été comme prévu. Faites attention et évitez de faire ces erreurs faire mariner les viandes.

Excès de sel et d’acides. Ce qui différencie une marinade d’une saumure, c’est le sel et les acides. Le sel guérit la viande et l’acide, citron ou vinaigre, la cuit partiellement et l’attendrit, mais en excès, il réduit la viande dure et sèche. Assurez-vous de maintenir un équilibre entre les deux ingrédients.

Ne pas tenir compte du temps de repos des ingrédients. Saviez-vous qu’une fois l’ail coupé ou écrasé, il faut le laisser reposer 10 minutes avant de l’ajouter à la marinade? Cette règle s’applique avec d’autres épices et herbes, pour préserver sa saveur et son arôme caractéristiques dans le Marinade.

Si vous allez faire mariner du poulet, laissez-le reposer pendant 12 heures

Ne pas envisager les temps de marinade. Le but d’une marinade est que toutes les saveurs soient uniformément réparties et inondent complètement le viande. Si vous allez à mariner Un poulet entier, un morceau de porc ou de bœuf est recommandé pour le laisser reposer au moins 12 heures, sinon vous risquez de perdre tout effort.

Réutiliser la marinade. Il est habituel qu’une fois le morceau de viande Si la marinade restante est réutilisée en cuisine, cet acte inoffensif pourrait entraîner une contamination croisée par des agents pathogènes. Il est conseillé de réserver une partie de la marinade uniquement pour la cuisson.