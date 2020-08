Avec Wasteland 3 Le 28 août, inXile Entertainment a publié une nouvelle bande-annonce qui explore l’un des aspects les plus intrigants de la dernière entrée de la série de jeux de rôle post-nucléaire: le jeu coopératif.

Dans Wasteland 3, vous pouvez démarrer une nouvelle partie en mode coopératif ou continuer vos parties précédemment sauvegardées en coopération. La personne qui héberge le jeu déterminera qui contrôle quels personnages et qui contrôle les conversations communes. Vous et vos amis pouvez alors faire le tour de la ville, trouver différentes quêtes et parler à différentes personnes en même temps. En plus de cela, chacun de vous pourra contrôler ses propres options de conversation.

Mieux encore, il existe des fonctionnalités réservées aux coopératives dans le jeu. Cela inclut le potentiel de donner des quêtes à deux PNJ rivaux en même temps pour doubler la récompense, par exemple. Bien sûr, si vous êtes du genre à baiser avec vos amis, vous pouvez également faire des choses comme répandre des rumeurs autour d’eux à votre base, ou même voler leurs vêtements.

Quant à la fin d’une partie en coopération, vous bénéficierez d’une sauvegarde du dernier point de contrôle auquel vous avez quitté le jeu, ce qui vous donne la possibilité de continuer le jeu seul ou à nouveau avec un ami.

Wasteland 3 sera lancé pour PC via et Xbox One. Le titre sera également disponible via Xbox Game Pass et le Microsoft Store. Une version Xbox Series X est également en cours de préparation, qui sera lancée à l’arrivée de la console.