Disney et Lucasfilm pourraient vraiment faire un coup de circuit quand il s’agit de Star Wars, car à l’exception de The Mandalorian, on a l’impression que chacun de leurs projets se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine se heurte à une sorte de problème. Mais avec le grand écran Skywalker Saga ayant finalement pris fin après plus de 40 ans, l’ancien PDG de Mouse House, Bob Iger, a laissé entendre que Disney Plus pourrait être le point central de la prochaine génération d’histoires.

Toutes sortes d’émissions de Star Wars ont fait l’objet de rumeurs, mais les seuls qui ont été officiellement confirmés jusqu’à présent sont la série préquelle de Rogue One axée sur Cassian Andor et, bien sûr, Obi Wan Kenobi. Le retour massivement attendu du légendaire Jedi d’Ewan McGregor a déjà fait face à des revers de haut niveau, l’équipage étant brusquement renvoyé chez lui alors que la pré-production s’accélérait, tandis que le scribe original Hossein Amini a été remplacé peu de temps après par King Arthur: Legend of the Joby Harold de Sword intervient pour écrire les scripts et Deborah Chow de The Mandalorian signe pour diriger l’ensemble des épisodes.

McGregor a tenté d’atténuer la spéculation selon laquelle la série était entièrement retravaillée, mais étant donné la réputation de Lucasfilm, il serait juste de dire que peu de gens le croyaient. Dans tous les cas, l’acteur a précédemment révélé que le tournage devait commencer au début de l’année prochaine pour respecter la date de sortie prévue pour 2022, mais une nouvelle rumeur prétend que les caméras pourraient commencer à tourner dans quelques semaines.

Selon les derniers rapports, Obi-WanL’équipage de l’équipe se rendrait au même endroit où The Mandalorian a fait la plupart de son tournage extérieur à un moment donné en septembre. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, il pourrait toujours s’agir d’un cas où la deuxième unité reçoit des images dans la boîte pour projeter sur l’arrière-plan de Stagecraft, l’incroyable ensemble virtuel qui semble être l’épine dorsale de tous les prochains spectacles de Star Wars . Après tout, à ce stade, il semble toujours peu probable que McGregor ou tout autre membre de la distribution soit repéré sur le plateau jusqu’en 2021.