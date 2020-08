Il shampooing solide C’est une alternative saine pour le soin de vos cheveux: il aide non seulement à lutter contre les problèmes capillaires tels que la chute des cheveux ou le manque de brillance, mais en même temps il hydrate et nourrit, en les laissant comme neufs.

Aujourd’hui, nous le ferons sur la base de aloe vera. C’est une recette très facile à utiliser, idéale lorsque l’on part en voyage car elle sert aussi de savon pour le corps. Parmi plusieurs de ses avantages, cette petite fille se caractérise par être cédante, naturelle (non toxique), n’a pas d’emballage en plastique et surtout, les cheveux sont incroyables!

Shampooing solide à l’aloe vera fait maison. Comment appliquer le shampooing solide à l’aloe vera sur les cheveux.

Ingrédients

1 tige (feuille d’environ 15 cm) d’Aloe Vera.

1 branche de romarin frais (environ une cuillère à soupe).

Un demi-kilo de savon à la glycérine.

2 cuillères à soupe de jus de citron.

150 ml d’eau minérale ou filtrée

2 cuillères à soupe d’huile d’amande douce.

préparation

Dans un mixeur en verre ou avec un mixeur, nous devons mélanger la feuille d’aloe vera et le romarin; La tige d’aloès peut être légèrement pelée et lavée pour éliminer l’excès d’aloïne.

Si on observe que le mélange est très pâteux et peu hydraté, on va ajouter de l’eau petit à petit jusqu’à obtenir la consistance d’un gel.

Ensuite, nous plaçons le mélange obtenu dans un bain-marie et lorsqu’il est déjà chaud, nous ajoutons progressivement le savon à la gilcerine, haché à la lame ou râpé, pour que l’huile de citron et d’amande s’intègrent enfin plus facilement.

Lorsqu’il est bien fondu, il faut le placer dans un moule rectangulaire, le laisser durcir et le découper en petits rectangles (il donne plus d’une barre). Vous pouvez utiliser du papier ciré ou similaire pour envelopper le shampooing solide et naturel et ainsi le conserver, toujours à température ambiante.

Comment appliquer le shampooing solide à l’aloe vera sur les cheveux.

Une fois les cheveux humidifiés, frottez toute la zone avec le shampooing naturel solide et massez doucement pour faire pénétrer le cuir chevelu. Idéalement, laissez agir 5 à 15 minutes puis retirez-le en rincant bien vos cheveux à l’eau claire. Il est conseillé de l’utiliser une à trois fois par semaine.

Il est important de faire un dernier rinçage avec du vinaigre de cidre de pomme car les cheveux ont un pH plutôt acide et le shampooing solide pas tellement, bien que nous ayons ajouté le jus de citron pour l’acidifier. Lors du rinçage avec le vinaigre, il n’y aura pas d’odeur une fois sec et les cheveux seront brillants et les cuticules bien fermées.