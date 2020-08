Ce qui aurait sûrement fait une bonne série de télé-réalité – trois jeunes délinquants de la grande ville, plus un enfant maladroit sans amis, sont déposés dans les Highlands écossais et laissés pour retrouver leur chemin vers la civilisation – fonctionne encore mieux comme un noir comédie gaffe quand un couple de fous commencent à leur tirer dessus de loin. Les enjeux sont élevés, mais la moitié des personnages le sont aussi dans la satire irrévérencieuse de Ninian Doff, qui rend ce voyage de camping dérangé d’autant plus inoubliable avec ses jams hip-hop phallocentriques, ses pyrotechnies improvisées et ses crottes de lapin hallucinogènes.

Au fur et à mesure des premières fonctionnalités, « Get Duked! » – ou «Boyz in the Wood», comme ce futur classique culte a été appelé quand il a remporté un prix du public au Festival du film SXSW 2019 – sert de carte de visite distinctive pour un comédien doué mais tordu, qui n’a pas le moindre scrupule à devenir un balade bucolique dans la campagne dans une partie de chasse sanglante à la «The Hills Have Eyes». Le réalisateur de vidéoclips Doff est aussi méchant que Ben Wheatley et aussi farfelu que Guy Ritchie dans le département de style, apportant une attitude urbaine à ce décor totalement inattendu.

Une vidéo promotionnelle VHS ironique établit instantanément le ton décalé du film, donnant le ton idiot pour quelque chose appelé le «Duke of Edinburgh Award», qui ressemble à une perte de temps royale pour les copains écailleux Dean (Rian Gordon), Duncan ( Lewis Gribben) et William (Viraj Juneja). Ce dernier insiste pour être évoqué par son (dernier) pseudo hip-hop, DJ Beatroot, et pourrait bien être la star du groupe, comme John Boyega a volé le pas si différent «Attack the Block» près d’une décennie plus tôt.

Avec leur discours dur et leurs expressions défoncées, ces trois-là représentent des caricatures inoffensives de la soi-disant «jeunesse gâchée» – le genre de paresseux qui défient les mesures disciplinaires normales. Il y a quelque chose immédiatement attrayant à échouer ces personnages streetwise au milieu de nulle part, vêtus de manière inappropriée dans une garde-robe parfaite de survêtements de créateurs et de sweats à capuche, sans réception cellulaire, sans herbe ou leurs mamans. Heck, certains publics pourraient approuver l’idée de «réformer» la société de tels fauteurs de troubles – le motif sinistre, bientôt révélé, derrière leur excursion sur le terrain.

A peine les garçons débarquent de la camionnette de l’école que DJ Beatroot bombarde le rocher le plus proche. Pendant ce temps, ses copains sont trop inattentifs pour remarquer tous les dépliants des personnes disparues sur le panneau derrière eux – ou le quatrième passager qui a fait le voyage avec eux: un cas désespérément carré d’enseignement à domicile nommé Ian (Samuel Bottomley) dont les parents l’ont bénévole pour l’expédition, espérant qu’elle socialiserait leur fils introverti.

Le chaperon du voyage, M. Carlyle (Jonathan Aris), donne aux gars une carte papier et quelques indications de base et les détourne dans la «nature» (en gros, juste un tas de collines et de fermes). «Pour être honnête, tout cela est plein de dangers», dit-il. «Vraiment, je suis étonné qu’ils laissent les adolescents le faire.» Franchement, ces enfants sont plus ennuyés qu’intimidés par le défi, et ils déambulent donc pendant quelques heures, coupant comme les jeunes ont l’habitude de le faire pendant que quelqu’un les observe de manière inquiétante à distance, étudiant ces cibles faciles à travers une lunette de visée.

Avant longtemps, « le duc » fait connaître sa présence (c’est le producteur exécutif Eddie Izzard vêtu d’un kilt tartan poncy et d’un masque de peau en lambeaux), et il est un objectif si moche qu’il ne semble guère plus menaçant que Yosemite Sam dans le classique Looney Tunes les dessins animés. Il s’agit de la guerre de classe dans sa forme la plus littérale, car le duc et sa femme cinglée (Georgie Glen) disent des bêtises sur le maintien de «l’intégrité de l’espèce». Ils ne sont guère intimidants, mais comme la famille blanche de «Get Out», la situation est en leur faveur: ils sont tous les deux armés, alors que les enfants n’ont qu’une «fourchette bien tranchante» à leur disposition.

«Ged Duked» ne semble pas le moins du monde honteux d’être idiot, et Doff fait un travail formidable en jonglant avec le mélange unique du film d’humour large et de signaux de films d’horreur. Il comprend clairement le timing de la bande dessinée, qui s’applique à la fois aux singeries toujours amusantes de la distribution du jeu (quelques blagues désespérément idiotes qui parviennent toujours à faire rire) et aux gags récurrents qui n’ont rien à faire d’être aussi drôles que la première fois, beaucoup moins sur la répétition (comme le morceau sur le «voleur de pain» qui a confondu les autorités locales). Doff est particulièrement intelligent pour jouer avec différentes parties du cadre, plantant à plusieurs reprises des distractions au premier plan afin de créer une sorte de surprise hilarante derrière le dos des personnages.

D’un point de vue comique, cela aide que tous ses personnages soient si inconscients. Ce ne sont pas des idiots en soi, même si en termes darwinistes purs, on soupçonne que la moitié d’entre eux échoueraient cette aventure particulière même s’il n’y avait pas un tueur homicide à l’affût. Ce genre d’ineptie totale met l’ensemble «Get Duked» en compagnie de films classiques de Zucker et Abrahams comme «Airplane» et «The Naked Gun», et devrait plaire aux amateurs de farce à l’ancienne, à condition qu’ils « êtes prêt à accepter quelques références de hip-hop boiteuses. En parlant de cela, ne vous laissez pas décourager par ces titres (l’un ou l’autre) qui provoquent des gémissements. Rassurez-vous, c’est la chose la moins amusante à propos de ce gambol autrement gratifiant.