Les mois de verrouillage au Royaume-Uni, de fin mars à début juillet, ont vu les géants américains du streaming Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus réaliser des gains significatifs dans le pays, selon une nouvelle étude publiée mercredi par le régulateur des médias Ofcom.

Disney Plus, qui a été lancé le 24 mars, date à laquelle le verrouillage a été officiellement imposé, a eu le plus grand impact avec 16% d’adultes en ligne abonnés, dépassant Sky’s Now TV (10%) pour devenir le troisième streamer le plus abonné au Royaume-Uni après les 45% de Netflix et 39 d’Amazon. %. Cependant, 95% des abonnés Disney Plus s’abonnent également à Netflix ou à Amazon, et dans certains cas aux deux, «ce qui signifie que cela s’est avéré largement complémentaire à eux jusqu’à présent», a déclaré le rapport Media Nations 2020 de l’Ofcom.

Netflix reste le service SVOD le plus populaire du Royaume-Uni avec environ 13 millions d’abonnés, soit une augmentation de 13% par rapport à 2019, au premier trimestre de 2020, pré-verrouillage. Au cours de la même période, Amazon a augmenté de 32% pour atteindre 7,9 millions d’abonnés.

Selon l’étude, environ 12 millions d’adultes en ligne ont souscrit à un nouvel abonnement SVOD pendant le verrouillage, avec quelque 3 millions d’abonnés pour la première fois.

La grande majorité des adultes en ligne inscrits à Netflix (96%), Amazon Prime Video (91%) et Disney Plus (84%) ont déclaré qu’ils prévoyaient de conserver leurs abonnements dans les mois à venir.

Cependant, les chiffres robustes pour les diffuseurs ne signifient pas que tout cela a été une catastrophe pour les radiodiffuseurs de service public. La BBC, ITV, STV, Channel 4 et Channel 5 ont atteint leur part mensuelle combinée la plus élevée d’écoute de télévision diffusée depuis plus de six ans en mars (59%), en raison d’une demande de programmes d’information de confiance alors que la pandémie de coronavirus se développait.

La BBC était la source de nouvelles et d’informations la plus populaire sur le COVID-19, utilisée par huit adultes sur dix au cours de la première semaine de verrouillage.

«Normal People» et «Killing Eve» ont aidé BBC iPlayer à attirer 570 millions de demandes de programmes en mai 2020, soit une augmentation de 72% d’une année sur l’autre. Pendant ce temps, le service à la demande de Channel 4, All 4, a généré 30% de vues supplémentaires parmi les 16 à 34 ans au cours des deux premières semaines de verrouillage, tandis que les téléspectateurs ont passé 82% de temps en plus sur ITV Hub.

«La pandémie a montré que la radiodiffusion de service public était à son meilleur, fournissant des informations fiables et du contenu britannique que les téléspectateurs apprécient vraiment», a déclaré Yih-Choung Teh, directeur du groupe de recherche et de stratégie d’Ofcom. «Mais les diffuseurs britanniques sont confrontés à un marché publicitaire difficile, à des défis de production et à une incertitude financière. Ils doivent donc continuer à démontrer cette valeur face à la concurrence intense des services de streaming. »