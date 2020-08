Olivia Wilde dirigera un film Marvel secret dirigé par une femme chez Sony

Après avoir éclaté derrière la caméra avec la comédie acclamée du passage à l’âge adulte Booksmart, Olivia Wilde a été l’une des réalisatrices les plus recherchées d’Hollywood et maintenant Deadline a annoncé qu’elle avait signé pour diriger un film Marvel secret dirigé par une femme chez Sony Pictures.

Bien qu’aucun détail d’histoire ou personnage n’ait été révélé pour le nouveau projet, qui est écrit par Wilde et sa partenaire de production Katie Silberman (Booksmart), des sources rapportent que le film peut être centré sur Spider-Woman mais sans commentaire de Sony, ce n’est que spéculation pour le moment.

Le projet aurait figuré en bonne place sur la liste des priorités de Sony et le studio est en pourparlers avec Wilde pour le diriger depuis un certain temps, même si elle a failli passer car sa gamme de projets à venir s’est remplie rapidement au cours de la dernière année, mais la perspective de lancement son propre super-héros féminin l’a balancée pour conclure l’affaire.

Il s’agit également du deuxième film Marvel centré sur les femmes actuellement en développement chez Sony Pictures, le studio débarquant S.J. Clarkson (Le Trône de Fer) pour réaliser et développer un film qui serait un projet de Madame Webb plus tôt cette année, tout en développant également une adaptation en série de Black Cat et Silver Sable avec Gina Prince-Blythewood après avoir initialement annulé le film en préparation.

Wilde devient également la dernière femme talentueuse à mettre la main sur un projet majeur de bande dessinée, le mois dernier apportant le mot que CandymanNia DaCosta dirigerait Capitaine Marvel 2 pour l’univers cinématographique Marvel. Les deux suivent les traces des récentes réalisatrices derrière des propriétés à succès dans le genre, notamment Wonder WomanDe Patty Jenkins, Oiseaux de proieDe Cathy Yan et Les éternels«Chloe Zhao.

Le nouveau projet sera produit par Amy Pascal, qui travaille actuellement avec Wilde et Silberman sur une comédie de Noël entre copains à Universal, et produit par Rachel O’Connor. Wilde se prépare actuellement à commencer le tournage du thriller psychologique Ne t’inquiète pas chérie à New Line, qui a débarqué Florence Pugh (Milieu), Chris Pine (Wonder Woman 1984), Shia LaBeouf (Le percepteur d’impôts) et Dakota Johnson (La note élevée) pour jouer.

