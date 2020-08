Ce n’est un secret pour personne que les films basés sur des super-héros balayent le box-office depuis de nombreuses années. Marvel en est le principal responsable, avec un univers cinématographique qui comprend les plus grands personnages de leurs bandes dessinées, bien que tout ait changé quand ils ont inclus Spider-Man, dont Sony a les droits et qui envisage apparemment de faire un film avec Olivia Wilde.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’actrice qui est apparue dans des séries et des films tels que Dr House, The O.C., Tron: Legacy, Cowboys & Aliens et de plus il a mis un peu de côté sa carrière pour se consacrer à la réalisation. En 2019, il a fait ses débuts dans les coulisses avec Booksmart, un film avec Bonnet Feldstein et Kaitlyn Dever ce qui lui a valu une nomination à la Writers Guild of America pour le meilleur scénario.

Olivia Wilde entrerait dans le monde des super-héros!

Depuis, Olivia Wilde s’est occupée de travailler sur d’autres projets comme diriger un thriller appelé Ne t’inquiète pas chérie, qui mettra en vedette un casting de luxe dirigé par Florence Pugh, Chris Pine, Shia LaBeouf et Dakota Johnson. Et maintenant il semble que elle sera chargée d’introduire au cinéma Spider-Woman ou un personnage féminin de l’univers du «voisin amical».

Selon Variety, Wilde a signé un accord avec Sony Pictures pour développer et diriger un projet de film Marvel qui pour l’instant n’a pas de titre, mais que on sait qu’il sera centré sur une femme. Selon la même source, ni l’actrice, encore moins le producteur ou Marvel n’en ont parlé, bien qu’ils aient mentionné que le film serait écrit par l’un des scénaristes de Booksmart, Katie Silberman produit par Amy Pascal et Rachel O’Connor.

Et qui sera le personnage féminin qui sera initié au cinéma?

Jusqu’à présent, aucun détail n’est connu sur ce film réalisé par Olivia Wilde, mais il y a de nombreux personnages dans les bandes dessinées Spidey qui pourraient être adaptés au grand écran. Tout comme les autres super-héros, Le nom de Spider-Woman et autres ont traversé diverses femmes au fil des ans, c’est pourquoi ils ont une grande variété d’histoires à explorer.

La première Spider-Woman est apparue en 1977 et était Jessica Drew celui chargé de porter le costume d’arachnide. À partir de ce moment, Julia Carpenter, Charlotte Witter, Martha «Mattie» Franklin, Anya Corazon, Cindy Moon, Madame Web et jusqu’à Gwen Stacy vague Tante May (Croyez-le ou non) ont eu à voir avec le personnage.

Récemment, la jeune actrice Hailee Steinfeld a exprimé Spider-Gwen pour le film spectaculaire qui a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2019, Spider-Man: dans le Spider-Verse. On ne peut qu’attendre que les jours passent et petit à petit tant Sony et Marvel renoncent à ce projet intéressant qu’ils développent avec Olivia Wilde.