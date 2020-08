Un domaine isolé dans la petite mais ultra-désirable ville d’Atherton, dans la Silicon Valley, en Californie, a récemment été vendu pour 13,5 millions de dollars, et les dossiers indiquent que l’acheteur hors marché est le milliardaire technologique d’à côté: Omid Kordestani, né en Iran, récemment- a quitté le président exécutif de Twitter et l’un des tout premiers employés de Google.

Construit en 1995 et niché au bout d’un cul-de-sac silencieux, la maison de 6300 pieds carrés arbore une architecture bizarre qui est mieux décrite comme moderne des années 90, avec une touche vaguement mausolée. À l’avant, la façade interdite de la structure protège cinq chambres et un total de 5,5 salles de bain, selon les archives publiques.

Comme la maison n’a jamais été mise en vente publiquement, les détails supplémentaires sont pour la plupart inexistants, mais la propriété a longtemps appartenu à une famille locale non célèbre et comprend également une piscine dans la cour, une cabane au bord de la piscine et des pelouses herbeuses. Comme beaucoup de domaines d’Atherton, le terrain est entouré d’un mur mature d’arbres à feuilles persistantes ressemblant à une forêt.

Depuis le début de 2008, la résidence principale de Kordestani est le domaine Atherton immédiatement à côté, un manoir contemporain de 9 000 pieds carrés sur un acre plat qu’il a acheté pour 15 millions de dollars. Combinés, les experts en mathématiques peuvent noter que les deux parcelles côte à côte offrent deux acres de terrain et plus de 15 000 pieds carrés de surface habitable – le tout dans l’une des villes les plus chères du pays.

Maintenant à la fin de la cinquantaine, Kordestani a fait la majeure partie de sa fortune d’un milliard de dollars depuis son passage chez Google, qu’il a rejoint en 1999, devenant ainsi le 11e employé de la jeune start-up Internet. En 2015, il a rejoint Twitter en tant que président exécutif de la société, poste qu’il a occupé jusqu’à plus tôt cet été. Le génie de la technologie chevronné est marié au philanthrope et ancien directeur de Google Gisel Kordestani depuis 2011.

Aussi beau que soit le complexe Atherton de Kordestani, il est toujours pâle par rapport à la succession de son ex-femme Bita Daryabari. Cette propriété, nichée dans un coin différent d’Atherton, s’étend sur plus de 5 acres et comprend un complexe titanesque de style méditerranéen qui a été acquis lors de deux transactions distinctes au milieu des années 2000 pour près de 40 millions de dollars, selon les dossiers. Lors du divorce du couple en 2009, Daryabari a obtenu la pleine propriété du domaine, qui est maintenant l’une des propriétés les plus précieuses d’Atherton.

Et en plus de son complexe Atherton nouvellement agrandi de 30 millions de dollars, Kordestani possède également un penthouse au 15 Central Park West, l’un des bâtiments résidentiels les plus prisés de New York, où certains de ses voisins comprennent le magnat des fonds spéculatifs Daniel Loeb et le fondateur de Garmin Min Kao. .

Kordestani est également l’un des seuls propriétaires américains du tristement célèbre One Hyde Park, un complexe fermé extrêmement coûteux dans le quartier de Knightsbridge à Londres, où bon nombre des quelque 80 unités appartiennent à une multitude de cheikhs arabes, d’oligarques russes et de Nigérians. magnats du pétrole. L’enclave de haute sécurité, où les prix commencent autour de 20 millions de livres sterling et dont les propriétaires sombres ont fait l’objet d’une histoire de Vanity Fair largement étudiée, a souvent été qualifiée de «bâtiment résidentiel le plus cher du monde».

L’équipe DeLeon de DeLeon Realty a géré la transaction Atherton.