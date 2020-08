Sebastian Yatra apprécié ces dernières semaines de son succès « Ne danse pas seul » avec son collègue Danna Paola, avec qui il s’est retrouvé au gala Prix ​​Jeunesse 2020 Jeudi dernier, 13 août et de là, ce sont des «amis inséparables».

Malheureusement, le Colombien et le Mexicain ont été impliqués dans un grand scandale car, après la rupture entre Yatra et l’Argentine Tini Stoessel, les deux interprètes qui ont brillé sur la scène de Miami, en Floride, étaient liés de façon romantique.

Danna et Yatra ont catégoriquement nié les rumeurs; De même, Tini et son ex-petit ami ont assuré que la « distance géographique » était la cause de la rupture, mais de nombreux fans de ce couple très aimé ne le croient pas.

Il y a quelques mois, Sebastián Yatra a admis avoir donné une bague à l’Argentin Tini Stoessel. Les médias et les adeptes n’ont pas mis longtemps à affirmer que c’était un «engagement» et que des mois plus tard, nous les verrions sûrement aller à l’autel. Pourquoi cela n’est-il pas arrivé?

Face à ces nouvelles fortes qui auraient montré que Yatra et Tini allaient se marier, le Colombien a vite affirmé que, bien qu’il soit amoureux, ce n’était pas encore le moment d’officialiser leur relation, du moins pas de cette manière que tout le monde pensait .

Non, non, je ne lui ai pas donné mais ce n’est pas un engagement, c’est quelque chose entre elle et moi. Nous sommes très heureux. On apprend à bien se connaître, on est en couple depuis moins d’un an, mais c’est incroyable car à chaque fois je tombe plus amoureux d’elle et je trouve plus de raisons de vouloir être à ses côtés.

Ces mots de Yatra ont rendu compte d’une belle romance entre lui et Tini; cependant, la pandémie par COVID-19[feminineet la «quarantaine» qui en a résulté a fini par les chasser. Maintenant, le souci de beaucoup est que, s’ils s’aimaient vraiment, pourquoi n’ont-ils pas combattu la distance?

Rappelons-nous que les rumeurs de rencontres entre le Colombien et l’Argentin ont commencé à se répandre encore plus sur les réseaux sociaux lorsqu’ils ont lancé leur première chanson ensemble « Je veux retourner », avec une vidéo très jouée. Ils ont indiqué qu’ils n’étaient que de bons amis et même Tini était toujours en couple avec le mannequin espagnol Pepe Barroso. Les nouvelles, les messages et les chansons ont montré que Yatra et Tini étaient destinés l’un à l’autre.

Cependant, ce 2020 Tini Stoessel a créé une chanson intitulée « Ne m’appelle plus », où dans le clip vidéo officiel, elle est apparue dans une robe de mariée, bien que les paroles du thème musical dénotent la tristesse, l’ennui et la déception. Est-ce que c’est comme le disent les fans et que Yatra est celle qui a abandonné la chanteuse, mettant de côté ses «fiançailles secrètes»?