On se bat toujours contre la même chose, dit le réalisateur à propos des Black Panthers

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Lundi 10 août 2020, p. 9

Fred Hampton avait 21 ans lorsqu’il a été assassiné par le FBI en 1969. Il était le président du Black Panther Party à Chicago, une organisation qui se battait pour la liberté, le pouvoir de décider de leur sort et la fin des meurtres et de la brutalité policière ciblée. envers la communauté noire.

Un demi-siècle après sa mort, les idées de Hampton résonnent toujours. Nous continuons à combattre la même bête, les mêmes monstres, les mêmes systèmes, a déclaré Shaka King, le cinéaste qui a réalisé Judas et le Messie noir, un film basé sur la vie du leader politique.

Le film, de Shaka King, traite de l’histoire de deux personnages. L’un est Fred Hampton, joué par Daniel Kaluuya, et l’autre est William O’Neal, un informateur du FBI joué par l’acteur LaKeith Stanfield.

Le film dépeint deux luttes: d’une part, les causes de Hampton, et d’autre part, la faute d’O’Neal, qui est sous la pression de la police et menacée par elles.

En 1968, Fred Hampton est devenu le président du parti Black Panther dans l’Illinois. Leur combat exigeait la liberté, la capacité de déterminer le sort de la communauté, la fin des brutalités policières et l’arrêt du massacre des Afro-Américains. Il a inspiré toute une génération à se lever contre l’oppression, un acte qui l’a mis carrément dans la ligne de mire du gouvernement de son pays, du FBI et de la police de Chicago.

Contre-espionnage

Ils ont dû mettre fin à cette révolution de l’intérieur, en plaçant une opération de contre-espionnage sur les Panthers locaux. Pendant que William O’Neal était en prison, le FBI lui a proposé un marché: s’il travaillait comme leur secret dans le parti des Black Panthers et leur donnait des informations sur Fred Hampton, il serait libre. Il a accepté l’accord.

Depuis que King a parlé de son projet aux producteurs, il a clairement voulu montrer deux parties, deux façons de réagir aux circonstances. Son idée était que le public puisse se mettre à la place des deux personnages. Vous pouvez être l’un d’entre eux, ou quelqu’un entre les deux, et observer les décisions qu’ils ont prises et leur impact sur leur vie, a-t-il expliqué.

Judas and the Black Messiah est produit par deux figures majeures du cinéma d’aujourd’hui: Ryan Coogler, réalisateur de superproductions comme Black Panther et Creed, ainsi que Charles D.King, fondateur de Macro, une société qui se consacre à raconter les histoires des gens de Couleur. Des titres comme Mudbund et Désolé de vous déranger font partie de ses travaux les plus récents.

Les deux producteurs considèrent qu’il est important que les différentes communautés créent leurs propres récits. Par conséquent, le film de Shaka King les a excités dès le début. Charles D. King fait également partie d’un groupe de créatifs qui sont également des militants, c’est là que Coogler lui a parlé du projet.

Fred Hampton Jr., le seul enfant du leader des Black Panthers, était présent sur le tournage de Judas and the Black Messiah chaque jour d’enregistrement. Bien qu’il s’agisse d’une fiction basée sur des événements réels, King voulait être respectueux. Il craignait de pouvoir bien équilibrer le divertissement et le sérieux du message.

Le fils de Hampton, qui est maintenant un activiste, a accepté de faire tourner le film parce qu’il voulait transmettre l’héritage de son père. Il l’a décrit comme un serviteur du peuple, une panthère noire de l’esprit et de l’âme, qui était prête à payer le prix ultime pour la paix.

Avec des mouvements comme Black Lives Matter de plus en plus forts dans le monde, le film de Shaka King cherche à construire des ponts tout en divertissant. Nous pensons que c’est une histoire mondiale, avec laquelle les gens pourront s’identifier, a assuré le producteur King.

Judas and the Black Messiah, sans date de sortie pour le moment, sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures.