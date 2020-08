Selon Weekle Shonen Jump One Piece magazine touche à sa fin, cette fois le vrai. La série mythique créée et dessinée par Eiichiro Oda depuis la fin des années 90 a battu plusieurs records du monde pour sa longue histoire et sa permanence parmi les fans au fil des ans.

Le dernier numéro de Shonen Jump a révélé que One Piece « se dirige vers son arc final », mais n’a pas donné plus de détails sur la question. Selon la brève annonce, One Piece Magazine se concentrera sur son prochain numéro sur le thème de relire le manga, dans «une préparation à l’apogée». De plus, le nouveau numéro du magazine aura un spin-off avec l’histoire d’Ace, le demi-frère de Luffy.

Lors d’une petite intervention en septembre de l’année dernière, Eiichiro Oda a révélé que aimerait terminer le manga «sur une période de cinq ans». Alors préparez-vous tous les fans de One Piece, car ce sera une longue, longue fin.

One Pice s’est vendu à près de 500 millions d’exemplaires imprimés dans le monde depuis sa sortie à la fin des années 1990, et en 2015, il a battu le record Guinness pour avoir le plus d’épisodes dans une bande dessinée dessinée par le même auteur.