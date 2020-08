Cette semaine, 47 des 60 Verificentros de Mexico redémarrent les opérations, avec des mesures sanitaires strictes et uniquement pour les conducteurs de véhicules à essence, au gaz liquéfié, au gaz naturel et au diesel qui ont déjà diffusé des bandes via Internet, il l’a donc donné à connaître le ministère de l’Environnement (Sedema). Soyez prudent, vérifiez les rendez-vous sont limités à un maximum de quatre pour chaque ligne de contrôle, toutes les heures, de 08h00 à 20h00.

Les rendez-vous ne seront donnés qu’à ceux qui vérifient que la voiture à vérifier n’a pas de dettes foncières, pour violation du code de la route , ainsi que d’autres sanctions imposées par Sedema.

Le rendez-vous s’applique aux véhicules immatriculés à Mexico et dans d’autres États, à l’exception de l’État de Mexico, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro et Tlaxcala.

En outre, les Verificentros disposeront de stations sanitaires, tant pour les travailleurs que pour les utilisateurs. Les utilisateurs auront leur température prise et un gel antibactérien sera donné. Le personnel et les utilisateurs doivent porter des masques faciaux, et les employés ayant un plus grand contact avec les gens porteront un masque et des gants. Les zones d’attente et la livraison des résultats ont été équipées de panneaux et d’équipements pour prévenir les infections. Une seule personne par véhicule sera autorisée.

Dans ce lien vous trouverez les adresses des centres de vérification, dans les quatre derniers de chaque ligne, vous trouverez le lien pour vous inscrire dans celui qui vous convient le mieux.