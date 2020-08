Après avoir honoré Breonna Taylor en la présentant sur la couverture de O, The Oprah Magazine, Oprah Winfrey fait maintenant installer des dizaines de panneaux d’affichage autour de Louisville, dans le Kentucky, exigeant justice pour elle.

Taylor, une technicienne des urgences de 26 ans, a été tuée aux mains de la police qui lui a tiré dessus dans un «mandat d’arrêt» dans sa maison de Louisville le 13 mars. Sa mort a déclenché la fureur à travers les États-Unis et a donné lieu à plusieurs manifestations. .

Les panneaux publicitaires exigent que la police impliquée dans le meurtre de Taylor soit arrêtée et inculpée. Ils comportent l’url du site Web de Until Freedom, une organisation de justice sociale créée pour lutter contre l’injustice systémique et raciale, qui a mené des manifestations pour exiger justice pour Taylor.

Le 14 juillet, des dizaines de manifestants ont organisé une marche vers le domicile du procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, à Louisville. L’équipe de Cameron dirige l’enquête Taylor. Jusqu’à ce que Freedom soit l’un des groupes derrière les manifestations, 87 personnes ont été arrêtées, dont la star de télé-réalité Porsha Williams et le joueur de la NFL Kenny Stills. Les personnes arrêtées sont présentées sur le site Web de Until Freedom sous le nom de «Louisville 87».

«Depuis le début, notre bureau s’est mis à faire son travail, à enquêter de manière approfondie sur les événements entourant la mort de Mme Breonna Taylor», avait alors déclaré Cameron dans un communiqué. «Nous poursuivons une enquête approfondie et équitable, et les événements d’aujourd’hui ne modifieront pas notre quête de la vérité. L’objectif déclaré de la manifestation d’aujourd’hui chez moi était de «s’intensifier». Cela n’est pas acceptable et ne fait qu’aggraver les divisions et les tensions au sein de notre communauté. La justice ne se fait pas en empiétant sur des propriétés privées, et ce n’est pas par escalade. Cela se fait en examinant les faits de manière impartiale et impartiale. C’est exactement ce que nous faisons et continuerons de faire dans le cadre de cette enquête.

Les célébrités qui ont écrit à Cameron pour demander justice pour Taylor incluent Beyonce.

Depuis le début des manifestations, les responsables de Louisville ont interdit l’utilisation des mandats sans frapper.