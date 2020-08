La compagnie Oracle a ouvert les inscriptions pour son programme de stages Generation Oracle (GenO) en Amérique latine axé sur le recrutement de candidats aux profils diversifiés basés sur des valeurs et des objectifs. Le programme recherche des majors technologiques «curieux et axés sur les problèmes».

Le programme dure 12 mois. Les personnes sélectionnées auront 30 heures de travail par semaine. Le premier mois du stage offrira des expériences immersives dans les principaux domaines de l’entreprise. Après cette période et jusqu’au mois 12, les stagiaires seront intégrés aux activités d’Oracle autour de trois piliers: stratégie de développement, connaissances et engagement culturel. Au cours du dernier mois du programme, les stagiaires seront mis au défi de développer un projet d’intrapreneuriat avec la communauté afin de contribuer et d’orienter les futures classes GenO.

«Le succès que nous avons eu lors de la première édition de Generation Oracle l’année dernière nous a encouragés à poursuivre le programme. Nous espérons promouvoir davantage les opportunités pour les talents qui ont des expériences et des réalités différentes et les encourager à mener une solide carrière dans la technologie », a déclaré Daniele Botaro, responsable de la diversité et de l’inclusion, Oracle Latin America.

Les candidats seront évalués de manière holistique, en les examinant dans leur ensemble, plutôt que de se concentrer uniquement sur les compétences. La seule condition préalable pour être un GenO est qu’une personne fréquente une université ou une école technique pendant le programme.

Si vous êtes intéressé, dans cette ligue, vous pouvez trouver les bases.