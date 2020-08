En ce qui concerne le monde de Bravo’s Top Chef, nous devons admettre que nous sommes des snobs pour la franchise Top Chef Masters, où les chefs sont moins dramatiques, plus expérimentés et globalement froids que les personnages du vieux Top Chef.

Bien sûr, cela est dû au fait que les enjeux sont nettement inférieurs: les chefs se disputent la charité et le droit de se vanter, plutôt qu’un grand prix de 250 000 $.

La série Top Chef Masters n’a malheureusement duré que cinq saisons jusqu’en 2013, mais nous ne pouvons pas arrêter de penser à l’une de nos concurrentes préférées de tous les temps, la chef Anita Lo, de la saison 1.

Que fait la chef jusqu’à aujourd’hui, plus d’une décennie après la diffusion de sa saison? Continue de lire.

Comment Anita Lo a-t-elle fait ses débuts dans le monde culinaire?

Originaire du Michigan, Anita Lo est tombée amoureuse de la cuisine française tout en poursuivant ses études de premier cycle en langue française à l’Université de Columbia et a décidé de plonger la tête la première dans sa passion.

Après des études à l’étranger à Paris, elle est revenue en France pour l’école de cuisine de la prestigieuse Ecole Ritz-Escoffier, et a effectué ses stages auprès de certains des chefs français les plus vénérés, dont Guy Savoy et Michel Rostang.

Elle est retournée à New York pour développer son style culinaire, travaillant dans des restaurants ultra-acclamés comme Chanterelle et Mirezi, où elle a obtenu sa première critique deux étoiles du New York Times.

En 2000, Anita a ouvert son propre restaurant, le nouveau succès instantané américain de Greenwich Village, Anissa, qui a détenu une étoile Michelin pendant neuf années consécutives jusqu’à ce qu’Anita choisisse de fermer ses portes en 2017.

Le restaurant a gagné une renommée internationale pour les boulettes de soupe au foie gras d’Anita. «Je ne suis pas sûre que ce soit mon plat préféré, mais c’est certainement le plat pour lequel je vais être connue», a-t-elle déclaré à propos des baos longs au foie gras dans The Heat: A Kitchen (R) evolution.

Source: getty

Est-ce qu’Anita Lo sort avec quelqu’un?

Alors que Solo est né de longues périodes pendant lesquelles Anita était célibataire (« J’ai été larguée presque autant de fois que je l’ai été dans des relations – et je peux compter sur celles-ci avec moins de deux mains », écrit-elle dans l’intro. » Répartis sur mes cinquante ans d’existence, c’est beaucoup de repas en solo. « ), Le célèbre chef est maintenant dans une relation de huit ans avec le chef Mary Attea, qu’elle a rencontré alors que Mary travaillait comme chef de cuisine à Anissa.

Et bien qu’Anita elle-même ne prévoie pas d’ouvrir un nouveau restaurant de si tôt, elle a mentionné dans une interview de 2017 avec son alma mater qu’elle « pourrait ouvrir le restaurant de ma partenaire Mary Attea’s … sur toute la ligne. »

Maintenant, Mary est la chef de The Musket Room sur Elizabeth Street dans le quartier de Bowery à New York, et Anita est la plus grande fan de sa nourriture, qu’elle qualifie de « soul, délicieuse, intelligente et belle ».

Quiconque a vu Anita travailler sait que ce sont des éloges de sa part.

