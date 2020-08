Bien que Doubling Down With the Derricos soit la nouvelle famille de télé-réalité plus grande que nature de TLC, les squelettes commencent déjà à tomber du placard. Parce que, bien que la série parle d’une famille avec 14 enfants, il s’avère que Deon et Karen Derrico ont un fils adoptif qui n’y figure pas.

Le fils aîné des Derricos, Derron Derrico, a été adopté bien avant qu’ils ne commencent à avoir des enfants et il est maintenant dans la vingtaine. Malheureusement, il ne fait pas partie du récit de la nouvelle émission de la famille, bien que certains fans aient déjà commencé à s’interroger sur le passé de la famille, qui comprend leur fils aîné.

