La jeune veuve a fait pencher la balance à 574 livres en février 2013, mais était déterminée à être en bonne santé après la mort de son mari de causes liées au poids. En 2016, Paula avait perdu 400 (oui, 400!) Livres.

La native de l’Ohio a depuis repris un peu de ce poids, mais elle est toujours méconnaissable de ses jours avant la chirurgie. En février, Paula a réfléchi sur les progrès qu’elle a réalisés. « Je suis parti de 6,5 ans !! Cela semble il y a si longtemps, mais je m’en souviens comme si c’était hier !! » elle a écrit de son voyage.

« Heureux que ce chapitre soit terminé !! La vie est belle !! » elle a ajouté. « Je n’ai pas encore fini, juste un diable de [a] beaucoup plus fort !!! «

Dans un autre message sur Facebook, Paula a admis qu’elle se sentait «piégée» dans son corps auparavant. «Perdre du poids était un moyen de me libérer», a-t-elle noté. « Je me sens tellement béni d’avoir eu l’opportunité de faire des changements et de pouvoir être libre! »

Dans son épisode de Où sont-ils maintenant?, Paula a déclaré fièrement: « Je me suis sortie de l’isolement et je me suis permis de ressentir. Je vis la vie maintenant et c’est quelque chose que je n’avais pas avant … Je ne peux pas attendez de voir ce que l’avenir nous réserve. «

Les saisons 1 à 8 de My 600-lb Life sont disponibles en streaming sur tlc.com.

