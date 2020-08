James Gandolfini est surtout connu pour son rôle emblématique de gangster en tant que chef du crime italo-américain Tony Soprano, mais avant tout, il était un père de famille et père de deux enfants. L’émission à succès de HBO, The Sopranos, a duré 86 épisodes en six saisons et a vu des visages célèbres de Lorraine Bracco, Edie Falco, Michael Imperioli et Steven Van Zandt. Mais Gandolfini était également un acteur de cinéma accompli, jouant dans des films comme True Romance, Crimson Tide et The Taking of Pelham 123. Son influence et son talent ont dépassé de loin son rôle de Tony Soprano alors qu’il s’impliquait fortement dans les vétérans et les documentaires américains. suite à un trouble de stress post-traumatique.

En 2013, Gandolfini a subi une crise cardiaque et n’a pas survécu. Il a laissé derrière lui sa femme et ses deux enfants qui le voyaient bien plus qu’un acteur et réalisateur de documentaires talentueux. Son fils, Michael Gandolfini, a déjà commencé à suivre ses traces, tandis que l’avenir de sa fille Liliana en tant qu’actrice reste à voir. Voici ce que font les enfants de Gandolfini aujourd’hui.

Michael Gandolfini n’avait que quatorze ans lorsque son père est décédé et en fait, c’est lui qui l’a trouvé inconscient. Son père voulait qu’il poursuive autre chose que le théâtre, mais la passion de Michael correspondait parfaitement à celle de son père. Il a fréquenté l’Université de New York après le lycée et a trouvé le succès d’acteur assez peu de temps après. Il a joué dans The Deuce de HBO et dans le drame policier d’un frère Russo appelé Cherry, qui est en post-production.

Michael peut suivre les traces de son père en tant qu’acteur, mais aussi en tant que Tony Soprano. Cast dans le nouveau film The Many Saints of Newark, Michael jouera un jeune Tony Soprano. Le film devrait agir comme une préquelle de The Sopranos et montrer le conflit entre les communautés italo-américaine et afro-américaine à Newark. Le casting est immense avec de nombreux acteurs talentueux dont Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Ray Liotta, Joey Diaz et bien sûr, Michael Gandolfini. Bien que Michael ait été ouvert sur la difficulté de jouer le rôle emblématique de son défunt père, il a relevé le défi de front et est ravi de continuer à s’appuyer sur les bases posées par son père. N’ayant jamais vu Les Sopranos auparavant, Michael a déclaré que l’expérience était difficile mais enrichissante en ce sens qu’il pouvait voir son père faire ce qu’il faisait de mieux. Le film devrait sortir en mars 2021.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la fille de Gandolfini, Liliana, les raisons qui l’entourent peuvent être dues à son âge. Âgée de huit mois seulement lorsque son père est décédé, Liliana a environ huit ans et en apprend peut-être de plus en plus sur le talent et l’homme au grand cœur de son père. Bien que Gandolfini ait quitté sa partie de sa succession, il peut être prudent de dire que Liliana est toujours à l’école et que sa famille la tient peut-être à l’écart des projecteurs pour lui donner un niveau de normalité. On ne sait pas si elle envisage de suivre les traces de son père, et maintenant de son frère, en tant qu’acteur.

Gandolfini a appris à équilibrer sa vie familiale avec celle de son travail, mais beaucoup oublient peut-être qu’il a été le père à l’écran de deux autres enfants. Lors d’entretiens avec les acteurs et l’équipe, beaucoup se souviennent de Gandolfini agissant comme une figure paternelle de Robert Iler, connu pour son rôle de fils de Tony, A.J. Soprano et Jamie-Lynn Sigler, qui a joué le rôle de sa fille Meadow Soprano. Son personnage dur à l’écran, chef de la mafia, correspondait également à ses soins hors écran pour ceux de la distribution et de l’équipe autour de lui, en particulier ses enfants à l’écran d’Iler et Sigler.

Iler a commencé à jouer dans des publicités et est apparu dans le clip de Marilyn Manson « Dope Hat », ainsi qu’une apparition dans Saturday Night Live. Une fois jeté dans Les Sopranos, il est devenu célèbre pour son rôle de fils de Tony, A.J. Il a ensuite cherché une carrière de joueur de poker professionnel à Las Vegas dans des jeux officiels et non officiels. Sa carrière d’acteur n’a jamais vraiment décollé, avec d’autres apparitions dans Daredevil (2003) et un épisode de Law and Order en 2009. Il anime maintenant un podcast avec Sigler et le comédien Kassem G appelé Pyjama Pants.

Sigler est apparue sur The Sopranos en tant que Meadow Soprano où elle est apparue tout au long de la série. Après avoir joué dans de nombreux films et apparitions à la télévision, elle a continué à progresser dans sa carrière d’actrice. Certains de ses crédits incluent Entourage, Ugly Betty, How I Met Your Mother et Guys with Kids. Non seulement elle est une actrice accomplie, mais elle a fait du mannequinat, ainsi que de l’écriture, car elle a co-écrit son autobiographie intitulée Wise Girl: ce que j’ai appris sur la vie, l’amour et la perte. Elle a actuellement une famille et est mariée à Cutter Dykstra, tout en hébergeant son podcast Pyjama Pants avec Iler.

