Toei Animation, Kodansha et d’autres fournisseurs de contenu d’anime se sont regroupés pour créer une chaîne sur YouTube. L’objectif est que 30 entreprises fournissent 3000 titres d’anime d’ici 2022, le nombre de vues par mois atteignant 300 millions.

Appelée Animelog, ou Anilog, la chaîne a été lancée vendredi par Analyzelog, une entreprise qui prend en charge les stratégies numériques d’entreprise. Le public cible de la chaîne est actuellement local, mais il est également prévu d’ajouter du contenu sous-titré en anglais et en chinois pour les fans étrangers.

Le contenu au lancement comprend: la série «Black Jack», basée sur un célèbre manga Osama Tezuka, et qui a été diffusée dans les années 2000 par Yomiuri TV; et «Future Boy Conan», un anime de 1978 co-réalisé par Hayao Miyazaki et produit par Nippon Animation.

Plusieurs sociétés japonaises telles que Kadokawa (édition) et Toei Animation (production d’anime) exploitent désormais leurs propres chaînes d’anime sur YouTube. Mais les partenaires soutiennent qu’en unissant leurs forces, ils peuvent accroître leur audience et leurs revenus publicitaires plus rapidement qu’ils ne le pourraient individuellement.

Selon l’enquête de l’Association of Japanese Animations pour 2019, le secteur a connu une croissance record pour la sixième année consécutive, avec des revenus totalisant 20 milliards de dollars. Le streaming a augmenté de 10%.

« Il existe un problème de service de distribution vidéo illégale ces jours-ci, mais » AnimeLog « ne distribuera que des animations sous licence officielle et fonctionnera comme un canal sûr que les familles peuvent profiter ensemble », a déclaré Analyzelog dans un communiqué.

Analyzelog a été créée en 2018 avec le soutien de capital d’amorçage de l’investisseur américain «Next10 Ventures» et de son fondateur Benjamin Grubbs. Depuis, il a noué de nombreuses alliances commerciales et d’investissement avec des sociétés telles que Toei Animation (décembre 2019), Shogakukan (avril 2020) et le mois dernier avec le studio d’animation Shin Ei Animation («Doraemon», «Crayon Shin Chan»).