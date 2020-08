Cet élixir de jeunesse préparé avec des graines de lin est riche en acides gras sains tels que les oméga 3, 6 et oméga 9. De plus, c’est un aliment qui contient de nombreux antioxydants appelés lignanes qui, associés au citron, sont très utiles pour la santé du foie .

Éliminez les rides avec ce remède naturel

Alors que l’ail est un excellent purificateur qui sert à filtrer le sang et à éliminer les toxines accumulées depuis longtemps dans le corps.

Par conséquent, la combinaison de ces puissants ingrédients naturels, provoque un effet rajeunissant très perceptible, alors sûrement, cet élixir de jeunesse que nous vous apportons aujourd’hui fera partie de vos produits de beauté quotidiens. Et le meilleur de tous, vous n’aurez pas à dépenser d’argent pour les coiffeurs, car vous pouvez le faire vous-même dans votre cuisine. Faites attention qu’ici nous vous expliquerons étape par étape la préparation de ce remède.

Pour fabriquer cette puissante formule jeunesse, vous aurez besoin des éléments suivants Ingrédients:

100 ml d’huile de lin pure

1 tête d’ail

2 citrons

50 grammes de miel

préparation

Commencez par éplucher la tête d’ail et l’un des deux citrons. Après avoir retiré les pelures des deux ingrédients, coupez le citron en petits morceaux et mettez-le dans le mélangeur avec la tête d’ail, de miel et d’huile de lin.

Éliminez les rides avec ce remède naturel

Ensuite, mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtenir un mélange homogène sans grumeaux. Continuer en versant le mélange dans un bocal en verre avec un couvercle et réfrigérer. N’oubliez pas que ce remède doit être pris et non appliqué sur la peau.

Comment boire de l’ail et du jus de lin?

Il vous suffit de prendre 1 cuillère à soupe de cet élixir de jeunesse de graines de lin et ail, 3 fois par jour 30 une demi-heure avant chaque repas.

Commencez à prendre ce remède naturel merveilleux et efficace et vous verrez comment en peu de temps les marques de rides d’expression sur votre visage auront disparu.