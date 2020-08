Une paire de séries de première année a été supprimée de la programmation de Netflix – dont une qui avait déjà marqué une deuxième saison.

Le mystère de l’adolescence The Society et la comédie dramatique sur le passage à l’âge adulte Je ne suis pas d’accord avec ça ont tous deux été éliminés du streamer, selon notre site sœur Deadline. Netflix a confirmé dans un communiqué que les annulations avaient été influencées par la pandémie de coronavirus, qui a eu un impact sur les calendriers de production et les budgets des deux séries.

« Nous avons pris la décision difficile de ne pas aller de l’avant avec les deuxièmes saisons de The Society et je ne suis pas d’accord avec ça », a déclaré le service de streaming à Deadline. «Nous sommes déçus d’avoir à prendre ces décisions en raison des circonstances créées par COVID, et nous sommes reconnaissants à ces créateurs, notamment: Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen et Josh Barry de 21 Laps Entertainment pour Je ne suis pas d’accord avec cela; Chris Keyser, Marc Webb et Pavlina Hatoupis pour la société; et tous les scénaristes, acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour réaliser ces émissions pour nos membres du monde entier.

La nouvelle annule officiellement le renouvellement de la saison 2 de The Society, qui a été annoncé en juillet 2019; on s’attend à ce que les nouveaux épisodes baissent cette année. Par date limite, je ne suis pas d’accord avec cela était également sur la bonne voie pour un renouvellement, et les scripts de la saison 2 avaient été écrits.

Décrite comme une version moderne de Lord of the Flies, la société a suivi un groupe d’adolescents qui ont été mystérieusement transportés vers un fac-similé de leur riche ville de Nouvelle-Angleterre, laissés sans aucune trace de leurs parents et forcés de retrouver le chemin du retour. Le casting comprenait Kathryn Newton (Big Little Lies), Gideon Adlon (American Crime), Sean Berdy (Switched at Birth) et Olivia DeJonge (Will).

Je ne suis pas d’accord avec ça, basé sur le roman graphique de Charles Forsman, mettant en vedette Sophia Lillis (Objets tranchants) dans le rôle de Sydney Novak, une adolescente traversant les épreuves et les tribulations du lycée … tout en essayant de comprendre les mystérieux superpuissances qui commencent à s’éveiller en elle .

Mais l’annulation de The Society n’est pas le seul renouvellement inversé de la semaine: Drunk History et Tosh.0 de Comedy Central ont également été supprimés, malgré les précédentes reprises pour les deux séries. Le tableau de bord du renouvellement de la diffusion en continu de TVLine a été mis à jour avec ces dernières annulations.