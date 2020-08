Le rocher rapide et bruyant continue et continuera à se reproduire des ramifications, tant qu’il y aura une ardeur interne qui pousse et jette dans le ring, et a le désir de générer de petites révoltes, propices même pour de brefs pubs ou pour les salles pluvieuses de solitude de ce grand confinement. Et l’un de ces fils décédés du dosmilero post-punk, forgé en 2016 à Dublin, en Irlande, est le jeune quintette Fontaines D.C., qui en peu de temps a fait du bruit au Royaume-Uni, en raison de l’explosivité de ses spectacles. Dogrel (2019), leur premier album, a été récompensé par la critique comme le meilleur de l’année, malgré un son quelque peu générique et plat, à côté du punk le plus furieux des groupes comme Idles, ou du son complexe de Black Midi, pour nommez les combos britanniques de sa génération qui continuent à choisir les guitares électriques comme véhicule, ou aux côtés de leurs homologues américains Protomartyr et Parquet Courts.

