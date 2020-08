L’univers «SpongeBob» s’élargira comme jamais auparavant dans les mois à venir. Le vice-président exécutif de Nickelodeon a déclaré en 2019 que la série « a un univers incroyable à développer plus tard » Et, en effet, il y a déjà trois productions dérivées de l’original qui devraient être lancées à partir de 2021.

Comme le rapporte Deadline, Nickelodeon ferme les détails pour développer ‘The Patrick Star Show’, un spin-off avec Patrick Star. Le meilleur ami de SpongeBob deviendrait ainsi indépendant avec sa propre série qui aurait la même équipe technique derrière elle que l’original. En l’absence de confirmations officielles, on ignore quelle chaîne ou plateforme proposerait la fiction.

Patrick aura sa propre spin-off

En principe, le la première saison de la série de Patricio aurait 13 épisodes. Le spin-off tournerait autour de la famille des étoiles de mer et intégrerait de nouveaux protagonistes, bien que peut-être les personnages habituels de ‘SpongeBob’ feraient une apparition. Bien qu’on s’attendait à ce qu’Arenita et Plankton soient les premiers à avoir leur propre série, à la fin Patricio a anticipé les plans de Nickelodeon.

Troisième spin-off de l’usine

«The Patrick Star Show» est la troisième série dérivée de «SpongeBob SquarePants». Le premier et le plus avancé est le prequel ‘Kamp Koral’, qui utilisera une technique d’animation 3D et se concentrera sur un Bob de dix ans profiter d’un camp avec ses amis. Sa première est annoncée pour 2021 sur la plateforme de streaming CBS All Access.

En revanche, le spin-off de Patricio est le deuxième à être annoncé à l’usine. Le premier serait avec Squidward et aurait un caractère plus musical, suivant la vocation frustrée du personnage. Toujours sans titre, Netflix serait la plateforme qui l’aurait émis après un accord conclu avec Nickelodeon, comme noté fin 2019.