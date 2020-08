Patty Jenkins dit que Wonder Woman 3 pourrait être sa dernière

Dans une récente interview avec le magazine allemand Geek (via @ DCMovieNews2), Wonder Woman 1984 La réalisatrice Patty Jenkins avait évoqué la possibilité d’un troisième volet de son film DC dirigé par Gal Gadot. Elle a révélé que si Warner Bros Pictures lui en donnait à nouveau l’occasion, Wonder Woman 3 pourrait être son dernier film Diana Prince qu’elle réalisera.

« [Wonder Woman 1984] m’a donné la chance de faire beaucoup de choses que je ne pouvais pas accepter dans le premier film. « Dit Jenkins. «J’étais si heureux de raconter l’histoire d’origine de Wonder Woman. C’était presque sa naissance, mais nous n’avons vraiment pas vu de quoi elle est capable. C’est excitant pour moi de lui montrer au sommet de sa force. Mais il est également très important qu’elle mène une lutte interne: elle est une déesse et essaie d’aider l’humanité. Elle n’est pas seulement quelqu’un qui combat le mal, elle essaie de montrer aux méchants comment s’améliorer. C’est un dilemme intéressant. »

« Le prochain est probablement mon dernier film Wonder Woman, » Elle a continué, «Je dois donc y mettre tout ce que je veux montrer. Nous devons réfléchir attentivement. »

Avance rapide vers les années 1980 alors que la prochaine aventure sur grand écran de Wonder Woman la trouve face à un tout nouvel ennemi: le guépard. Comme annoncé précédemment, le film met en vedette Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman et Kristen Wiig dans le rôle du Super-Villain The Cheetah, ainsi que Pedro Pascal. Chris Pine revient également en tant que Steve Trevor.

Patty Jenkins (Wonder Woman, Monstre) revient pour diriger la suite, tandis que Jenkins, Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Stephen Jones et Gal Gadot produisent le film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns et Walter Hamada sont les producteurs exécutifs.

Initialement prévu pour ouvrir dans les salles le 13 décembre 2019, Wonder Woman 1984, qui est basé sur le personnage créé par William Moulton Marston, apparaissant dans les bandes dessinées publiées par DC Entertainment, a été déplacé jusqu’au 1er novembre avant d’être reporté au 5 juin et une quatrième fois au 14 août avant sa date actuelle du 2 octobre. sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures, une société de divertissement Warner Bros.