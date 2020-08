Paul Stanley a failli vomir sur le programme Hoy | Instagram

Dans l’un des enregistrements les plus récents de l’émission matinale Hoy, l’animateur Paul Stanley a failli retour de l’estomac.

Ce moment gênant sera sûrement un peu difficile à oublier pendant un certain temps, alors qu’il était entouré de ses compagnons lorsque cela arriva.

Au quotidien, les chefs d’orchestre sont chargés de divertir les téléspectateurs, ils réalisent différentes activités au cours de la programmation.

Cela peut vous intéresser: Paco Stanley et sa dernière conversation avec Paul son fils: je vais y aller

L’une de ces activités consiste à jouer à des jeux auxquels participent les pilotes eux-mêmes, à cette occasion ils étaient présents Galilea Montijo, Andrea Escalona et Lamda García.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Joyeux anniversaire papa, tout l’héritage que tu as laissé est un enseignement pour moi. Aujourd’hui je me suis réveillé et après des mois à penser à cette horrible situation, j’ai oublié les jours, les dates et surtout les gens que j’aime. Parce qu’on va au rythme de l’actualité, on prend soin de soi, paranoïa, on sort du temps. Désolé, j’ai ressenti un … Je t’aime papa, j’aimerais que tu sois ici avec nous, mais aussi, je jure que la même chose t’arriverait.

Un post partagé par PAULSTANLEYD (@paulstanleyd) le 3 juillet 2020 à 04h17 PDT