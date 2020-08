Paul W.S. Anderson est à bord pour produire et diriger l’épisode pilote d’un « Imiter » série télévisée, Deadline rapporte ce soir, qui adaptera la même nouvelle écrite par Donald A. Wollheim que Guillermo del Toro a portée au grand écran en 1997.

Le projet est mis en place chez Miramax Television, avec Jim Danger Gris («Orange is the New Black», «Hannibal») à bord pour écrire, produire et servir de showrunner.

«Mimic tourne autour d’insectes génétiquement modifiés qui évoluent, développant la capacité d’imiter leurs proies humaines et la course pour les empêcher de prendre le relais.»

«Mimic explore, à sa surface, l’idée que les insectes prennent le dessus», a déclaré Gray dans un communiqué. «L’horreur corporelle, l’angoisse d’un ‘insecte’ vivant à l’intérieur de nous, la mort de la vérité, le déni de la science et la montée du droit personnel sont au cœur de notre émission qui examine comment la société est rongée vivante par une invasion qui met à nu ses plus grandes insécurités et ses échecs. »

La série potentielle sera bientôt achetée aux acheteurs, note la date limite.

Le film de Del Toro a été suivi de deux suites.