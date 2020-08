Peacock de NBCUniversal a annoncé que les huit films de Harry Potter seraient disponibles pour être diffusés sous Windows au cours des six prochains mois à partir de cette année et jusqu’en 2021.

L’octet de films basés sur la célèbre série fantastique de JK Rowling devrait sortir de HBO Max de WarnerMedia à compter du 25 août, qui avait ouvert une fenêtre de trois mois.

«La franchise Harry Potter est appréciée des personnes de tous âges et représente le calibre du divertissement de qualité que les clients peuvent s’attendre à trouver sur Peacock», a déclaré Frances Manfredi, présidente, Acquisition de contenu et stratégie, Peacock. «Nous avons construit une collection de classe mondiale de films et d’émissions emblématiques, et nous continuerons d’élargir la bibliothèque de films avec des titres précieux de NBCUniversal et au-delà qui surprendront et raviront les clients de Peacock à maintes reprises.»

À partir d’octobre, les clients de Peacock pourront diffuser Harry Potter et la pierre du sorcier (2001), Harry Potter et la chambre des secrets (2002), Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban (2004), Harry Potter et la coupe de feu (2005), Harry Potter et l’Ordre du Phénix (2007), Harry Potter et le prince de sang-mêlé (2009) et Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 (2010) et partie 2 (2011).

Le 15 juillet, Peacock a lancé à l’échelle nationale avec un catalogue massif des meilleures émissions en direct et à la demande de NBCUniversal et au-delà. Peacock propose plus de 20000 heures de contenu premium provenant de réseaux et de studios, notamment NBC, Telemundo, Bravo, USA Network, SYFY, Oxygen, E !, CNBC, MSNBC, NBCSN, Golf Channel, Universal Kids, A&E, ABC, CBS, The CW, FOX, HISTORY, Nickelodeon, Showtime, Universal Pictures, DreamWorks, Focus Features, Illumination, ViacomCBS, Paramount, Lionsgate, Warner Bros.et Blumhouse. En outre, le service proposera des films et des émissions Peacock Original; plus de 30 chaînes organisées, dont SNL Vault, Office Shorts et Fallon Tonight; séries de la saison en cours et spéciaux de NBC et Telemundo; les nouvelles et les sports en direct, y compris la Premier League, le US Open Championship et le Women’s Open Championship, la Ryder Cup, le Tour de France, La Vuelta, un Wild Card Game de la NFL et les prochains Jeux Olympiques de Tokyo et de Pékin; ainsi que les faits saillants des tendances quotidiennes de TODAY, NBC Nightly News, Meet the Press, Noticias Telemundo, MSNBC, CNBC, NBC Sports, E! Actualités et accès à Hollywood.