Peacock de NBCUniversal acquiert le redémarrage de la série Clueless

Après que le mot a d’abord éclaté en octobre dernier que CBS TV Studios avait commencé le développement sur un redémarrage de la série de Aucune idée, Variety a annoncé que la nouvelle plate-forme de streaming de NBCUniversal, Peacock, avait acquis le projet, qui se concentrera sur le personnage de Dionne, anciennement décrit par Stacey Dash dans le film original.

La série sans titre est décrite comme un bébé rose et bisexuel teinté de bleu, de minuscules lunettes de soleil portant, un latte au lait d’avoine et un regard alimenté par Adderall sur ce qui se passe lorsque la reine Cher disparaît et que son numéro deux de toujours Dionne entre dans les Air Jordans vacants de Cher. . Comment Dionne gère-t-elle la pression d’être la nouvelle fille la plus populaire à l’école, tout en élucidant le mystère de ce qui est arrivé à sa meilleure amie?

La série sera écrite par Jordan Reddout et Gus Hickey (Volonté et grâce). gothique americain et Pas demain la créatrice Corinne Brinkerhoff sera la productrice exécutive aux côtés de sa responsable du développement Tiffany Grant. Brinkerhoff a actuellement un accord global avec CBS TV Studios, qui sont toujours attachés à la production du producteur de films Clueless, Robert Lawrence, qui EP la série.

CBS TV Studios détient les droits sur le Aucune idée film de Paramount, qui mettait également en vedette Alicia Silverstone (Cher), Brittany Murphy et Paul Rudd. Le prédécesseur du studio, Paramount Network Television, a produit la série comique d’une demi-heure de 1996 créée par la réalisatrice Amy Heckerling.