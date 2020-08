« Fourmis blanches », l’espace de La Fábrica de la Tele que Telecinco émet chaque dimanche, dédié la livraison de ce 9 août à revoir la figure de Bibiana Fernández. Pour cela, le programme animé par Carlota Corredera et Nuria Marín avait la présence de visages tels que Carla Antonelli, Cristina Fallarás ou la styliste et exjure de «Cámbiame», Pelayo Díaz. Justement, ce dernier était le protagoniste inattendu de la nuit depuis Il a été la cible de critiques sur les réseaux sociaux après un commentaire sur le style de son partenaire, Nuria Marín.

Pelayo Díaz et Nuria Marín dans ‘White fourmis’

Le moment est venu où le programme a analysé le style de Bibiana Fernández. Nuria Marín, chargée de raconter le rapport dans lequel cette question a été analysée, Il n’a pas hésité à affirmer que le collaborateur et chanteur a fait ressortir son « côté le plus cool » au stade où il entretenait une relation sentimentale avec le cubain Asdrúbal. Un commentaire que Diaz semblait très peu aimé, que a choisi de charger directement le Catalan pour ce qu’il avait dit quelques minutes après ses paroles.

Lorsque Carlota Corredera a interrogé le styliste sur le meilleur et le pire style que Fernández ait eu dans sa carrière, il a clairement indiqué qu’il pensait qu’il n’avait pas eu de mal et a jeté un coup de poing puissant à Marín: « Cela me semble un crime d’appeler Bibiana choni alors que Nuria le porte est mignon ». Un commentaire que Corredera a rapidement réprimandé, qui après avoir défendu le look de son partenaire a rappelé à Pelayo que Nuria se limitait à lire un scénario écrit par l’équipe de scénaristes du format. « Le papier pour la réclamation, à adresser », a condamné la Galicienne, essayant ainsi de disculper complètement son partenaire de programme.

Critique de Pelayo Díaz dans les réseaux

Après ce commentaire, il n’y a pas eu quelques tweeters qui ont choisi d’inculper Pelayo Díaz, pour lequel ils ont considéré un manque total de respect. « Pelayo détruit Nuria Marín pour avoir lu le signal. Comme c’est mal placé » Il a été lu dans un message, tandis qu’un autre déclarait directement: « Pelayo Díaz, il reste tellement de choses à la télévision. Comme cet homme paresseux et son arrogance. » Pour sa part, Nuria Marín n’a pas voulu répondre ni dans le programme ni publiquement à cette attaque de son partenaire mais il a partagé quelques messages de ses partisans dans lesquels ils étaient pour la plupart de son côté. C’est pas si mal. Le style est sympa et je ne le vois pas choni », a écrit un tweeter, tandis qu’un autre a précisé que« ton costume est cool ». Pour sa part, un autre a écrit:« Eh bien, je pense que ces vêtements lui vont très bien. J’étais même sexy », à quoi Marín répondit ironiquement: « Comme je sais qui vous lit, vous appelle aussi choni, hein ».

