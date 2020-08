▲ Le concert sera en direct le 15 août, Photo gracieuseté du groupe

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Dimanche 2 août 2020, p. 5

Le groupe Hidden Faces révélera l’existence d’un crime parfait dans un concert en streaming, dans lequel ils souligneront qu’ils doivent continuer à créer, malgré l’enfermement et la crise provoqués par la pandémie dans l’industrie de la musique.

Hidden Faces appartient à la génération des années 80, quand on pensait que se réunir ou faire partie d’un groupe de rock était une promesse à long terme. «À cette époque, le rock espagnol n’était qu’une chimère. Il semblait qu’embrasser cette carrière allait à contre-courant et maintenant, plusieurs années plus tard, le public a placé le groupe dans l’histoire du rock dans votre langue, où notre musique a survécu aux différents formats d’enregistrement – acétate, cassette, CD , musique compressée (MP3) et plateformes numériques », a expliqué le guitariste Arturo Ybarra.

Le groupe, également composé d’Agustín Cala de Villa (voix), Bola Domene (batterie) et Alfonso Martínez (basse), se produira le samedi 15 août pour se souvenir de chansons telles que The End, Open Your Heart, The Last Goodbye et Donne moi une raison.

De plus, nous répétons d’autres chansons dont nous ne nous souvenions même pas, mais les gens nous les ont demandées sur les réseaux sociaux, a déclaré Ybarra, qui a ajouté qu’ils répètent des chansons qu’ils n’avaient pas jouées depuis des années.

«Nous avons dû nous réunir pour obtenir les sons et les accords que nous avions il y a longtemps. Nous nous sommes tournés vers la mémoire pour découvrir comment nous les jouions et avons répété pour que les chansons sonnent bien, car c’est un concert live et il n’y a aucune chance de se tromper.

Cette présentation représente la chronologie du groupe en plus de 30 ans d’expérience; Nous jouerons des chansons passées, actuelles et à venir, qui seront dans le futur.

Ils enregistreront des goûts coupables

Un autre aspect intéressant est que les musiciens se souviendront de leurs goûts cachés et coupables et interpréteront des chansons inversées faites par des groupes célèbres tels que Los Bukis, Los Ángeles Negros ou Los Terrícolas, qui feront partie d’un autre album.

En réalité, a ajouté le guitariste, en cette période d’enfermement, le groupe n’a pas perdu de temps et s’est consacré à construire son avenir. Ainsi, ils ont façonné le thème et l’enregistrement de leur nouveau single Perfect Crime. C’est une chanson pleine de rock énergique, d’harmonie sublime, d’une exécution exceptionnelle et d’une voix puissante et puissante.

Le groupe prépare également le documentaire Tout était une confusion, qui marque l’histoire de Hidden Faces et comment leur survie a été, grâce au fait que les gens viennent à nos concerts et que les hommes d’affaires qui nous embauchent ne nous ont pas laissé jeter l’éponge .

Tout était une confusion est produit par Roxana Revuelta, qui depuis 20 ans a été manager des visages cachés. Il est réalisé par Jorge Bidault, qui a travaillé sur les projets Jericajazz: jazz en tierra mojada (2019) et With the soul in one piece: the legend of El Personal (2015).

En réalité, c’est comme si «la musique était passée de main en main, d’une génération à l’autre; il y a des chansons qui ont grandi comme El final ».

Ybarra a expliqué: Nous devons nous rappeler que voir des groupes à succès comme Caifanes, Maná ou Café Tacvba est intéressant, mais ce n’est pas la même chose avec un groupe alternatif comme le nôtre, qui a eu des moments critiques à des questions sur l’opportunité de continuer dans l’industrie. Donc, cette émotion incarnée dans le film autour de 34 ans d’existence, est très importante, car être musicien et rock au Mexique n’est pas facile.

L’histoire de Hidden Faces est une histoire qui émerge des entrailles du rock de Guadalajara et qui, maintenant âgée de 34 ans, accompagne les groupes de rock les plus importants made in Mexico. Le concert Virtual Crime Perfect aura lieu le 15 août à 20h00 via la plateforme Boletia, avec un coût par billet de 100 pesos.