Vous serez peut-être surpris d’apprendre que ces célébrités détiennent la citoyenneté de deux pays.

Alors que de nombreux acteurs, musiciens et mannequins sont venus aux États-Unis à la recherche de la renommée, ils veillent à ne pas oublier leurs racines. Un nombre surprenant de célébrités ont passé le test de citoyenneté américaine tout en conservant leur statut de citoyen dans leur pays d’origine.

D’autres célébrités, comme Tom Hanks et Rita Wilson, ne sont peut-être pas nées à l’étranger mais ont reçu la citoyenneté honoraire de pays d’origine de leur famille.

Tom, Rita et toute leur famille ont récemment obtenu la citoyenneté grecque, car ils passent une partie de leur année à Antiparos. Les racines grecques de la famille remontent à Dorothea, la mère de Rita, qu’elle a récemment partagée dans un épisode de « Who Do You Think You Are? »

«À partir de 2020 en tant que citoyen d’honneur de toute la Grèce! Kronia pola! (Plus ou moins, ‘bonne année!’). Hanx», a écrit Tom sur son Twitter début 2020.

Puis en juillet, Tom et Rita ont posé aux côtés du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis alors qu’ils célébraient leur citoyenneté.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Découvrez quelles autres célébrités ont également la double citoyenneté!

1. Charlize Theron

Charlize Theron est née en Afrique du Sud et a déménagé aux États-Unis pour devenir acteur à l’âge de 19 ans. En 2008, elle a passé son examen de citoyenneté pour devenir une double nationalité.

« J’ai toujours voulu être [a citizen], ils ne voulaient tout simplement pas me prendre. C’est tout un processus. Vous devez travailler dur, vous savez, étudier. Puis finalement j’ai été approuvé et vous devez entrer et faire une interview. Vous devez connaître vos affaires », a déclaré Charlize à David Letterman (via CBS).

2. Emily Blunt

Emily Blunt est née en Angleterre et est devenue double citoyenne avec les États-Unis en 2015. Elle a dit plus tard que ses sentiments sur la situation étaient «compliqués».

« Est-ce que je me sens à moitié britannique? Je me sentais assez en conflit à propos de tout cela. C’est mieux pour les impôts. C’est moins cher d’être une américaine », a déclaré Emily au Boston Globe.

3. Angelina Jolie

Angelina Jolie est née à Los Angeles mais a obtenu la citoyenneté cambodgienne par décret royal du roi Norodom Sihamoni en 2005. L’honneur découle des activités d’environnement et de conservation d’Angelina au Cambodge, où elle a adopté son fils Maddox.

Depuis, Angelina a passé beaucoup de temps au Cambodge et, en 2017, elle a réalisé «First They Killed My Father», un thriller biographique en langue khmère basé sur les mémoires du même nom de Loung Ung.

4. Natalie Portman

Natalie Porman est née à Jérusalem mais a déménagé aux États-Unis alors qu’elle n’avait que trois ans pour que son père puisse poursuivre sa formation médicale. Elle détient désormais la double nationalité américaine et israélienne.

5. Jim Carrey

Jim Carrey a déménagé aux États-Unis de son domicile au Canada en 1979 pour poursuivre sa carrière dans la comédie. En 2004, il est devenu un double citoyen des deux pays.

« Je n’ai pas l’intention de renoncer à mon héritage canadien, et à tous ceux qui m’ont aimé et soutenu. Mon éducation au Canada a fait de moi la personne que je suis. Je serai toujours fier d’être Canadien », a déclaré Jim dans un communiqué à la temps, selon People. Il a ajouté que les États-Unis « m’ont aidé à me définir et à réaliser mes rêves ».

6. Keith Urban

Keith Urban est né à Whangarei, en Nouvelle-Zélande en 1967, mais a grandi en Australie. En 1992, il a déménagé à Nashville, Tennessee pour poursuivre sa carrière musicale et est ensuite devenu officiellement citoyen.

7. Sandra Bullock

Sandra Bullock est née en Virginie, mais a passé une grande partie de son enfance à voyager en raison de la carrière de son père dans l’armée. Une partie de ce temps a été passée à Nuremberg, en Allemagne et en 2009, elle a annoncé qu’elle avait demandé la citoyenneté allemande.

«Ce serait merveilleux si ma sœur et moi pouvions réussir. C’est quelque chose que ma mère souhaitait pour ses enfants. La moitié de ma famille est allemande», a déclaré Sandra au Local.

8. Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger est né en Autriche mais a déménagé aux États-Unis à 21 ans pour poursuivre sa carrière de culturiste. Il a obtenu la citoyenneté américaine en 1983 et bien que l’Autriche n’autorise généralement pas la double citoyenneté, ils ont fait une exception pour Arnold.

En 2018, il a célébré 35 ans en tant que citoyen américain.

« Il y a 35 ans aujourd’hui, je suis devenu citoyen des États-Unis d’Amérique. Je suis arrivé ici il y a presque 50 ans les poches vides, mais plein de rêves. Je dois tout à l’Amérique. C’était, sans aucun doute, l’un des les jours les plus fiers de ma vie », a écrit Arnold sur Twitter.

9. Ludacris

Ludacris est né dans l’Illinois mais sa femme Eudoxie est originaire du Gabon, en Afrique. Début 2020, il a révélé que toute sa famille avait désormais la double nationalité avec le Gabon.

« Commencer ma nouvelle année avec la double citoyenneté! 🇬🇦 AFRICA IM OFFICIAL !! Momma & Kids Too. Le meilleur cadeau de la décennie » Le prix va à @eudoxie « , a-t-il écrit sur Instagram.

10. Elon Musk

Elon Musk n’est pas seulement un double citoyen mais un triple citoyen! Elon est né en Afrique du Sud d’un père sud-africain et d’une mère canadienne. Il détient la citoyenneté des deux pays et a en outre acquis sa citoyenneté américaine en 2002.

11. Kim Catrall

Kim Catrall a la double citoyenneté, mais aucune de ces deux nationalités n’est pour les États-Unis! Kim est née à Liverpool, en Angleterre, a déménagé au Canada lorsqu’elle était bébé et détient désormais la citoyenneté des deux pays, selon The Guardian.

12. Olivia Wilde

Olivia est née à New York mais grâce à son père irlandais, elle a passé ses étés d’enfance en Irlande. Elle a ensuite fréquenté la Gaiety School of Acting à Dublin et détient la citoyenneté du pays.

« Je suis irlandais. Je suis une citoyenne irlandaise », a déclaré Olivia à Irish Central en 2009.« Je suis allée à la Gaiety School of Acting de Dublin et je suis juste tombée amoureuse de la façon dont les Irlandais abordent le théâtre, abordent les arts. »

13. Nicole Kidman

Nicole Kidman est née à Hawaï alors que ses parents australiens y vivaient avec des visas éducatifs temporaires. Elle a été élevée à Sydney et détient maintenant la double nationalité.

14. Kirsten Dunst

Kirsten Dunst est née dans le New Jersey, mais en 2011, elle a obtenu la double nationalité avec l’Allemagne, d’où son père est originaire.

« Je suis maintenant une vraie femme internationale, qui peut filmer en Europe sans problème … Ce serait la plus grande joie pour moi de jouer dans un film allemand », a déclaré Kirsten à People.

Elle a ajouté que même si elle rend souvent visite à des parents à Hambourg, elle aime passer son temps à Berlin.

15. Ricky Martin

Ricky Martin est né à Porto Rico, un territoire américain. En 2016, l’Espagne lui a accordé la citoyenneté d’honneur en reconnaissance de ses talents artistiques ainsi que de ses «liens personnels et professionnels avec l’Espagne», selon l’Associated Press.