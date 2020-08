La fille aînée d’Ozzy et Sharon Osbourne a choisi de ne pas participer à l’émission de télé-réalité MTV à succès de la famille qui a fait connaître leurs autres enfants, Kelly et Jack.

Aimée Osbourne était même ouvertement critique de certaines des singeries les plus extravagantes dans lesquelles ses parents se sont livrés pendant la course de l’émission. Mais elle maintient sa décision et ne regrette pas de manquer ce niveau d’exposition.

Jack et Kelly ont tous deux transformé leurs succès dans l’émission en carrières continues et lucratives à la télévision, tout comme leur mère, Sharon. Aimée, quant à elle, a suivi plus directement les traces de son père en se concentrant sur la musique.

«Cela a vraiment bien fonctionné pour le reste de ma famille, mais pour moi et qui je suis, je savais juste que ce n’était jamais quelque chose que j’aurais pu envisager de façon réaliste», a déclaré Aimée sur Q104.3 à New York.

Après avoir grandi avec un père célèbre, Aimee dit qu’elle a appris la valeur d’être à l’écart des projecteurs et peut-être plus important encore, à quel point sa vie privée compte pour elle.

«Pour moi, j’ai grandi avec un père assez connu de toute façon, et j’ai toujours vraiment apprécié ma vie privée au sein de cette famille», dit-elle.

« Pour qui je suis, aussi loin que moralement, et aussi juste pour me donner une chance de devenir un être humain plutôt que de me souvenir d’être un adolescent, cela ne correspondait pas vraiment à ce que je voyais dans mon avenir. comme. »

Elle n’était pas non plus le même genre d’enfant que ses frères et sœurs. «J’étais une vraie sorte de solitaire à l’adolescence», a-t-elle expliqué. « Je restais assis dans ma chambre pendant des heures avec ma boule disco, écoutant tous mes groupes préférés et en quelque sorte, tu sais, créant ce genre de monde intérieur dans ma tête pour toutes ces chansons et artistes incroyables. »

Étant donné que l’accent d’Aimee était et reste toujours sur sa musique, elle s’inquiétait de l’impact de son apparition dans la série sur ses aspirations professionnelles. «J’avais le sentiment que si j’étais restée avec« The Osbournes »et que j’avais tout fait, j’aurais été classée immédiatement», a-t-elle expliqué.

Se disant «plus mature alors que je ne le suis maintenant», Aimée a en fait pris la décision de quitter la maison de ses parents à 16 ans, au moins en partie pour tenter de se distancier de l’émission. Sharon a exprimé ses regrets d’avoir laissé sa fille faire cela.

« Je sais que ma fille aînée, Aimée, a quitté la maison à 16 ans et qu’elle ne pouvait pas vivre chez nous parce que nous filmions et cela la rendait folle », a déclaré Sharon sur « The Talk » il y a deux ans. « Elle avait aussi le sentiment qu’elle ne voulait pas grandir devant la caméra. Elle détestait l’idée – c’était épouvantable pour elle. »

«Et donc elle est partie à 16 ans et je regrette tous les jours de l’avoir fait. Elle était heureuse, mais ça m’a brisé le cœur quand elle a déménagé.

Contrairement aux racines rock-and-roll de père Ozzy, la musique d’Aimée est plutôt du genre synth pop. Elle écrit et se produit sous le surnom ARO (ses initiales), ce qui pourrait être considéré comme encore plus un effort pour se distancier de sa célèbre famille.

Les fans qui pensaient qu’ARO s’était dissous ont été stupéfaits quand elle a sorti son dernier single « Shared Something with The Night » sous ce nom. C’était la première nouvelle musique pour ARO en quatre ans.

«J’ai été dans un endroit vraiment génial sur le plan créatif et personnel, ce qui m’aide», a déclaré Aimée. « Je suis toujours intéressé et attiré par l’insolite et j’aime combiner les genres. Je me suis vraiment surpris avec certains de ces nouveaux morceaux. »

« Shared Something with the Night », par ARO est actuellement disponible en streaming.

