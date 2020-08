2020-08-03 12:30:06

Alexandra Burke a toujours craint de ne pas avoir de carrière dans laquelle retourner si elle prenait une pause pour avoir des enfants.

La chanteuse ‘Hallelujah’ s’est ouverte en juin sur le racisme qu’elle a subi, notamment en lui disant de se décolorer la peau et de lisser ses cheveux, et elle a constaté que depuis lors, elle se sent beaucoup plus « à l’aise » avec elle-même et en sécurité dans sa position parce qu’elle était auparavant convaincu qu’il n’y avait «pas beaucoup de place» pour les femmes artistes noires.

Elle a réfléchi: «Depuis ce poste, je me sens libérée. Je me sens assez forte pour soutenir ce que j’ai dit. Je peux arrêter de m’inquiéter et commencer à vraiment croire en moi.

«Cela a changé tellement de choses. Je me sens bien dans ma peau et je pense enfin que c’est normal pour moi d’avoir des enfants.

«J’ai toujours pensé que si je le faisais, je ne serais jamais capable de prendre le temps et de revenir parce que ma place serait prise par quelqu’un d’autre. J’ai toujours pensé qu’il n’y avait pas beaucoup de place pour le noir interprètes féminines.

« Mais maintenant. J’ai cessé d’avoir peur. Je sens que je peux être la femme que ma mère m’a élevée pour être. »

La star de 31 ans – qui est devenue célèbre après avoir remporté « The X Factor » en 2009 – prévoit maintenant d’avoir des enfants dans les prochaines années, en particulier après que sa défunte mère, Melissa Bell, lui ait conseillé de penser à une famille. après avoir passé tant de temps à se concentrer sur sa carrière peu de temps avant son décès en 2017.

Alexandra a déclaré: «J’ai grandi avec une mère qui aurait pu être une énorme star, mais nous avons eu des difficultés financières tout au long de mon enfance.

«Maman me disait quand j’étais plus jeune: » Pas encore de bébé. Concentrez-vous sur le travail. » Je savais qu’elle avait raison, j’ai travaillé si dur pour être là où je suis maintenant.

«J’ai tourné sans arrêt, sorti trois albums, travaillé avec des associations caritatives, joué dans des comédies musicales dans le West End.

«Et puis, quand maman était mourante, elle disait: » Ça va. Tu peux y arriver. Va me chercher des petits-enfants. »

« Et elle a tellement raison. J’ai pris la décision que j’aurai des enfants avant mes 34 ans, et ça fait du bien. »

Le hitmaker de ‘Broken Heels’ a eu des conversations franches avec son petit ami, le footballeur Angus MacDonald, sur les expériences que leurs enfants sont susceptibles de vivre en raison de leur race.

Elle a déclaré au magazine Stella: «J’ai eu des conversations que je n’avais jamais eues auparavant dans les relations.

«J’ai parlé à Angus du fait que, si nous avions des enfants, même s’il est blanc, les enfants seraient considérés comme noirs. Et qu’il avait besoin de comprendre ce que cela signifiait.

«Je lui ai dit que si je n’avais pas entendu parler de mes frères pendant quelques jours, je craindrais que quelque chose de grave se soit produit, ou quelque chose impliquant la police, parce que c’est comme ça quand tu es noir. Cela fait partie de ta vie.

« Quand j’ai donné de l’argent à ma mère pour acheter une voiture, elle a été refusée à deux concessionnaires Mercedes parce qu’ils ne pensaient pas qu’elle avait l’air de pouvoir se payer cette voiture. »

