«Je pensais que je te montrerais ce que # Covid19 fait à tes cheveux. S’il te plaît, prends ça au sérieux.

Alyssa Milano parle des symptômes physiques qu’elle éprouve en tant que «long transporteur» COVID-19.

S’adressant à Twitter dimanche, l’actrice – qui pense avoir contracté le virus respiratoire en avril – a détaillé comment le coronavirus avait affecté ses cheveux, révélant qu’elle en perdait des morceaux.

Dans une vidéo, Milano a montré combien de cheveux elle avait perdu en brossant ses mèches brunes avec une brosse démêlante.

« Je voulais juste vous montrer la quantité de cheveux qui sortent de ma tête à cause du COVID », commença-t-elle, avant de montrer sa brosse démêlante à la caméra. « Comme vous pouvez le voir, là-dedans, il n’y a pas de cheveux là-dedans en ce moment. »

L’alun « Charmed » a ensuite brossé ses cheveux mouillés plusieurs fois. Après quelques coups, Milano leva un gros morceau de cheveux qui était sorti de sa tête. Elle a répété cela plusieurs fois avant de révéler finalement tous les cheveux qu’elle avait perdus au brossage.

« Un brossage, c’est ma perte de cheveux du COVID-19 », a déclaré Milano, montrant la boule de cheveux. «Portez un putain de masque.

« Je pensais que je vous montrerais ce que # Covid19 fait à vos cheveux », a-t-elle écrit à côté de la vidéo. « Veuillez prendre cela au sérieux. #WearADamnMask #LongHauler. »

Milano a également lié un rapport sur les survivants du COVID-19 qui ont également subi une perte de cheveux.

65% des survivants du COVID-19 interrogés déclarent avoir subi une perte de cheveux, entre autres effets à long terme: https://t.co/rOOwBh1XXk – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 9 août 2020

Va te faire foutre. Je n’ai pas d’extensions de cheveux. Soyez un être humain. – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 10 août 2020

L’actrice de « Who’s the Boss », qui a récemment parlé de son parcours avec COVID-19, a répondu aux fans et aux adeptes au cours de la semaine dernière, créant une conversation sur les symptômes, les traitements et plus encore.

Cependant, plusieurs utilisateurs ont accusé Milano d’avoir des extensions de cheveux, affirmant qu’elle n’avait pas vraiment perdu ses cheveux.

Répondant à l’une de ces critiques, elle a répondu: « Va te faire foutre. Je n’ai pas d’extensions de cheveux. Sois un être humain. »

Cela est arrivé quelques jours seulement après que la star de « Mistresses » a révélé qu’elle s’était rendue à l’hôpital par crainte d’avoir un caillot de sang.

« J’étais gravement malade avec Covid19 en avril. J’ai encore de nombreux symptômes », a écrit Milano à côté d’un selfie d’elle dans un lit d’hôpital jeudi. «Je suis ce qu’ils appellent un« long transporteur ». Hier soir, j’avais une vraie lourdeur dans la poitrine. «

« Je suis allée aux urgences juste pour m’assurer que ce n’était pas un caillot de sang », at-elle ajouté. « Heureusement, ce n’était pas le cas. Ce virus est nul. Veuillez le prendre au sérieux. »

J’étais gravement malade avec Covid19 en avril. J’ai encore de nombreux symptômes. Je suis ce qu’ils appellent un «long transporteur». Hier soir, j’avais une vraie lourdeur dans la poitrine. Je suis allé aux urgences juste pour m’assurer que ce n’était pas un caillot de sang. Heureusement, ce n’était pas le cas. Ce virus est nul. Veuillez prendre cela au sérieux. pic.twitter.com/JcMkVSNn4y – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 9 août 2020

Un jour avant, Milano avait révélé qu’elle avait été testée positive pour les anticorps COVID-19 après que les premiers tests soient revenus négatifs. Prenant à son Instagram, l’actrice « Insatiable » est entrée dans les détails sur l’épreuve pénible avec le coronavirus, car elle était « confuse » en luttant contre les symptômes du COVID-19, mais en se faisant dire qu’elle n’avait pas la maladie infectieuse.

«C’était moi le 2 avril après avoir été malade pendant 2 semaines», a-t-elle écrit à côté d’une photo d’elle-même portant un appareil respiratoire. «Je n’avais jamais été aussi malade. Tout me faisait mal. C’était comme si un éléphant était assis sur ma poitrine. Je ne pouvais plus respirer.

Même en affichant «tous les symptômes de Covid», l’actrice de 47 ans a été testée négative pour le coronavirus deux fois fin mars et a passé un test d’anticorps COVID-19 à peu près au même moment, qui s’est également révélé négatif.

Pendant les quatre mois suivants, Milano a vécu avec «des symptômes persistants tels que des vertiges, des anomalies de l’estomac, des règles irrégulières, des palpitations cardiaques, un essoufflement, une mémoire à court terme nulle et un malaise général».

Elle a dit qu’elle est allée subir un autre test où le sang est prélevé par opposition à la variété «par piqûre au doigt».

«Je suis POSITIVE pour les anticorps covid», a-t-elle écrit. « J’avais Covid19. Je veux juste que vous sachiez que notre système de test est défectueux et que nous ne connaissons pas les vrais chiffres. »

« Je veux aussi que vous sachiez que cette maladie n’est pas un canular », a ajouté Milano. « Je pensais que j’étais en train de mourir. J’avais l’impression de mourir. »

Comme la star n’a jamais été testée positive pour le virus, elle a reçu des réactions négatives sur les médias sociaux, y compris un critique qui a accusé Milano de «mentir» sur le COVID-19.

Milano applaudit en retour, écrivant: « ME KIDDDING ME?! Pourquoi est-ce que je mentirais à propos du virus? »

VOUS PLAISANTEZ J’ESPÈRE?! Pourquoi mentirais-je sur le fait d’avoir un virus? https://t.co/bszNT5OEA2 – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 9 août 2020

