Amanda Kloots dit que ramasser les cendres de Nick Cordero était « au-delà du surréaliste et horrible », un mois après qu’il soit décédé des complications de Covid-19.

L’acteur de Broadway, âgé de 41 ans – qui a passé plus de 90 jours à l’hôpital après avoir contracté Covid-19 – est décédé le mois dernier après avoir souffert de complications du virus et sa femme Amanda a expliqué à quel point il était difficile de récupérer ses cendres.

Elle a expliqué dans une mise à jour Instagram: « C’était au-delà du surréaliste et horrible. Mais ils sont en ma possession et un de mes bons amis a dit de beaux conseils: » regardez-le comme vous l’avez avec vous maintenant « . Ce qui est vraiment un belle façon de voir, ce qui est vrai. »

Amanda, 38 ans, qui a un fils Elvis avec Nick, a également admis qu’elle avait du mal à gérer la mort de son mari.

Elle a dit: « J’ai littéralement l’impression que je ne peux même pas fonctionner. Où je suis juste un peu dans le brouillard et je ne sais même pas ce que je fais ou ce que je dis. Dieu pour mon frère et belle-sœur parce qu’ils m’ont beaucoup sauvé, moi et Elvis. »

Pendant ce temps, Amanda a récemment célébré le premier mois de la mort de Nick avec un message qu’elle a partagé sur Instagram.

Elle a écrit: « Cher Nick, ça fait un mois que tu es parti. J’aurais aimé pouvoir dire que c’est devenu plus facile, mais avec chaque jour qui passe, tu me manques de plus en plus. J’aimerais pouvoir te voir, te tenir, t’embrasse, parle avec toi, écoute ta voix, fais un câlin, à avec Elvis. Votre énorme présence dans nos vies nous manque chaque seconde de chaque jour. Je t’aime pour toujours et toujours. »

Nick – qui a perdu 60 livres, a développé une pneumonie et a subi de tels dommages aux poumons de Covid-19 qu’il aurait eu besoin d’une greffe de poumon double – était surtout connu pour son travail dans « Bullets Over Broadway », « Waitress » et « A Bronx » Conte la comédie musicale ».

