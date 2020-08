La prochaine saison d’American Ninja Warrior sur NBC avait un énorme point d’interrogation lorsque la pandémie de coronavirus a fermé une grande partie d’Hollywood. Maintenant, l’équipe derrière le célèbre spectacle de compétition devra revenir en arrière et éditer l’un des plus grands noms de sa franchise. Drew Dreschel a été arrêté pour diverses accusations et NBC a décidé de supprimer son image de la franchise avant de passer à la nouvelle saison.

Drew Dreschel a été accusé de crimes sexuels

Dreschel a été arrêté en Floride le mardi 5 août pour diverses accusations de crimes sexuels. La personnalité de la télé-réalité âgée de 31 ans a été condamnée pour fabrication de pornographie juvénile, intention de se livrer à des relations sexuelles illicites avec un mineur et diverses autres accusations, selon The Hollywood Reporter. Toutes les accusations découlent de contacts que Dreschel a eu avec une femme. La victime, qui n’a pas été nommée, a déposé un rapport de police dans le New Jersey l’année dernière.

Selon des documents officiels du tribunal, le contact de Dreschel avec la victime a commencé en 2014, alors qu’elle n’avait que 14 ans. Pendant des années, Dreschel a maintenu le contact avec la victime. Il est actuellement détenu dans une prison de Floride et a été jugé un risque de fuite, selon The Ashley Reality Roundup Group. Dreschel devrait être extradé vers le New Jersey. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 20 ans de prison. Dreschel a fait la une des journaux en décembre 2019 lorsqu’il a accueilli un fils avec sa petite amie de longue date.

Drew Dreschel sera édité de la prochaine saison de American Ninja Warrior

Dreschel devait apparaître dans la saison All-Stars d’American Ninja Warrior, mais NBCUniversal a choisi de rompre tous les liens avec le «Real Life Ninja». L’équipe derrière la populaire émission de télé-réalité a publié une déclaration par le biais d’American Ninja Nation, un blog de fans, le 5 août. Dans cette déclaration, ils ont dénoncé les actions de Dreschel et assuré à leurs fans qu’ils ne se tenaient en aucun cas derrière lui.

NBCUniversal a déclaré: «American Ninja Warrior est une émission familiale qui a inspiré d’innombrables personnes, et nous ne laisserons pas les actions d’un concurrent ternir le travail acharné et les histoires incroyables de tant de gens. À l’avenir, la marque «American Ninja Warrior» rompra tous les liens avec M. Drechsel, y compris son apparition sur les saisons futures de la série. » Drechsel est devenu une star de la série en 2016 lorsqu’il a été nommé «dernier ninja debout». Il a ensuite remporté le premier prix de l’émission en 2019.

Quand American Ninja Warrior sera-t-il diffusé?

La 12e saison d’American Ninja Warrior n’a pas encore de date de diffusion officielle. La saison a cependant été filmée. La série a commencé à rechercher de nouveaux talents en septembre 2019, avec une date limite de soumission en décembre 2019. La série a été mise à l’écart pendant la pandémie de coronavirus, mais le tournage aurait repris en juillet.

Selon Ninja Guide, 150 futurs ninjas ont filmé toute la saison pendant une période de deux semaines en juillet. On pensait à l’origine que la saison commencerait à la mi-août. Le montage hors de Dreschel pourrait repousser la date de début. NBCUniversal n’a pas publié de déclaration sur la date de diffusion de la saison. Quoi qu’il en soit, les fans devraient s’attendre à une première à l’automne 2020. La saison sera cependant raccourcie.